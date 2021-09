Presupuesto 2022, síntesis perversa

Es conocido que el presupuesto público expresa sin lugar a demagogia la voluntad política de los administradores de un Estado. No hay donde perderse, las asignaciones concretan prioridades. Así la propuesta del gobierno actual. No trae mayores novedades. Eso sí, certezas: alrededor de 30 mil millones en deuda “bonificada” y otras fuentes, aquello para beneplácito y júbilo de la élite financiera de este país. La “poca deuda”, afirma el desencajado presidente, se debe al “enorme” crecimiento de los ingresos fiscales. Risas de sus funcionarios, con eco en La Cañada. La llegada del proyecto de presupuesto 2022 al Congreso de la República es una especie de chupinazo con que arranca la peregrinación de menesterosos tras fondos públicos. Ahora, hasta Organizaciones No Gubernamentales hacen talacha en los pasillos congresales.

Como todo circo, este rito anual tiene su oropel. Para el caso, la verba de avaros tribunos, ansiosos por los denarios de los Consejos de Desarrollo. Pero ¡por favor! Que no se entienda mal. Su fin último es el desarrollo de las familias de sus representados y dinamizar la economía local, a través de empresas ad hoc “propiedad” de sus guaruras, concubinas y similares. Por su impacto en el desarrollo local prefieren invertir en dragado de ríos, “mantenimiento” de caminos rurales o cualquier otro trabajito de obra gris que beneficie al pueblo. Sarcasmo al margen y volviendo a las prioridades del atribulado presidente del país, este: ha pedido asignar: 3 mil 158 millones de quetzales al ejército y 1 mil 437 millones para agricultura. Para el Ministerio de Trabajo. Que cree no sirve para mucho. Únicamente: 788 millones de quetzales. Estas prioridades desdicen con mucho el interés presidencial de combatir la desnutrición y pobreza en el campo, lo que obviamente no se logra con magras asignaciones, para la producción de alimentos. Con eso, MAGA paga salarios y “regala” alimentos. Garantiza, eso sí, mano de obra barata para fundos de agroexportación, migración irregular y mantienen contentos a los chafas. Mientras tanto 3 millones 500 mil personas —campesinas en su mayoría— sufren hambre estacional y 2 millones hambre permanente. Meridianamente claras las prioridades, ¿verdad?

Sobre el Ministerio de Trabajo. Hay que decirlo. Cuenta con algunos funcionarios eficientes y comprometidos, que sobreviven en un entorno institucional desarreglado, mal equipado, inmerso en la histórica telaraña de la tutela empresarial. Con reducido, inmovilizado y monolingüe número de inspectores, sin vehículos, computadoras, en oficinas espectrales. Mientras: avanza la “política” laboral empresarial: tiempo parcial, salarios diferenciados, contratación tercerizada, impago de prestaciones. Sin libertades sindicales.