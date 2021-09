Liberalismo hispano e independencia conservadora de 1821 (V)

En Guatemala en 1824 los criollos de los dos signos aprobaron la constitución federal de las Provincias Unidas del Centro de América, donde cada Estado era más fuerte que el gobierno federal. No hubo oportunidad de restablecer relaciones con la metrópoli porque Riego fue derrocado y ahorcado en 1823 por las tropas francesas y Fernando VII volvió al trono. Mientras el Imperio mexicano se hacía trizas, Centroamérica iba en esa dirección: al no superar sus contradicciones, el clan Aycinena y los productores de las provincias iniciaron la guerra en 1826 que concluyó en 1829, con Francisco Morazán a la cabeza de las provincias. Morazán ya presidente federal desterró al clan Aycinena y a las sesenta y pico de familias patricias del istmo y confiscó sus bienes e hizo piñata de ellos. Lo mismo pasó con los bienes de la Iglesia. Todo era desorden y hambruna a inicios de 1830. Al poco tiempo, los estados se volvieron contra Morazán para no financiarlo, pero el jefe de Guatemala, Mariano Gálvez, lo hizo. Los dos dieron concesiones de tierras a ingleses a cambio de armas. Los Estados que lo llevaron al poder ya rechazaban a Morazán y más cuando en 1835 fue electo presidente federal José Cecilio del Valle, quien, como murió, Morazán siguió en el cargo de facto. Gálvez en crisis en 1838 autorizó el retorno del clan y otros “patricios” (solo volvieron diez), mientras los delegados de los estados de la federación en San Salvador aprobaron la disolución del pacto federal (vigente en enero de 1839). Poco antes, Barrundia y Rafael Carrera obligaron a Gálvez a dejar su cargo. Antes, Costa Rica y Nicaragua se habían retirado del pacto federal. Morazán se hizo dictador en El Salvador ese año. Barrundia persiguió a Carrera, pero este ocupó Guatemala ese año. A pedido de los quichés, Carrera fue y venció a los criollos del Estado de Los Altos y fusiló a su cúpula. Carrera fue visto por los criollos liberales y conservadores como un salvaje y le pidieron a Morazán que lo aniquilara. El dictador salvadoreño Morazán en Guatemala fue vencido por Carrera (con la ayuda del mulato hondureño F. Ferrara) y huyó.

Interpreto que la independencia del istmo fue un desastre pues su balkanización fue fruto de la incapacidad criolla. Así, Carrera y Ferrara con sus milicias campesinas tomaron el control de Guatemala y Honduras en 1839 y luego en El Salvador que, en lugar de repartirlo entre los dos, impusieron a Juan Lindo como su jefe. Empero, se avanzó en la descolonización interna al ponerse las castas por encima de los criollos derrotados, algo no visto tras tres siglos de colonialismo. La debacle de la Patria del Criollo fue producto de la falsa independencia de 1821, que legó al istmo la gran deuda inglesa (hecha por el clan), la balkanización, la pérdida de Chiapas, la sociedad en crisis. Fue una independencia antojadiza, prematura, sin visión, sin un poder centralizado militar capaz de fundar un nuevo orden y el caos reinó. Los mestizos (pardos) e indígenas se unieron a los caudillos rurales Carrera y Ferrara quienes, sin estudios, pero con más luces que los criollos, dieron cierto orden. Ante una catastrófica depresión tropical de 1847, Carrera, en consenso con sus milicias rurales, los criollos liberales y conservadores, crearon la República de Guatemala en marzo. (Leer La montaña infinita). Tras darse elecciones, los criollos liberales ganaron y volvieron al poder mientras Carrera partió al exilio en México. Ante la rebelión de los montañeses de oriente, los liberales perdieron el mando. El guerrillero Carrera volvió triunfal a la capital como el Rey de los Indios y, tras la victoria de La Arada contra Honduras y El Salvador en 1851, creó el primer estado intercultural del continente con el sostén indígena, mestizo, conservadores y liberales (P. Molina, Alejandro Marure, José Milla). Esa interculturalidad hay que celebrarla, pues su primer decreto presidencial fue de respetar la tierras y costumbres mayas, toda una revolución.