Evidencias del pacto criminal

Cuando el segundo intento para lograr la aprobación del estado de calamidad nuevamente resultó fallido, las alarmas se encienden. Algunos piensan que el grupo de bancadas oficialistas se ha fragmentado, o bien, se ha debilitado. Las dos negativas son más bien llamados de atención al Ejecutivo y, en especial, al presidente Giammattei. Los cobradores tocan la puerta, para demandar el pago de las facturas atrasadas que, además, tienen distintos montos según las características del cobrador, que en ocasiones son más bien extorsionistas permanentes disfrazados de diputados.

Pero ojo, que los dos momentos de llamados de atención se dan precisamente en el preámbulo del momento anual esperado por gran parte de los 160 “representantes”, la discusión del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. El mensaje está claro: o se vuelve a utilizar ese instrumento para untar las manos, pagar deudas y promesas incumplidas, aceitar los engranajes, o el Ejecutivo tendría problemas de operación en la segunda parte de su mandato.

Lejos seguimos estando de que el presupuesto sea una herramienta estratégica para apalancar la implementación de políticas públicas y responda a las prioridades del país. En cambio, es un conjunto de bolsones dispuestos para los mejores postores, fondos para pago de compromisos, pago de nóminas que no necesariamente están en primera línea de la resolución de las demandas que plantean los ciudadanos. El proyecto de presupuesto contiene, no necesariamente de manera evidente, los adhesivos para que el rompecabezas adquiera forma. Lo sucedido en 2020 es un importante precedente, se descubrieron algunas trampas, algunas expresiones ciudadanas se movilizaron y desnudaron ciertos detalles. Al final, la coyuntura resultó beneficiosa para los impulsores del presupuesto porque vía transferencias muchos procesos pueden concretarse, incluso sin menor exposición pública.

El Ejecutivo tendrá que recomponer el escenario de las negociaciones en corto para mantener la condicionada estabilidad con el Legislativo, y de esta forma mantener los pactos para la continuidad. Si, por el contrario, la relación se mira con desdén desde el despacho presidencial, las erosiones serán más fuertes. Como todo pacto criminal, los engranajes deben aceitarse de manera continua, porque la acumulación de intereses es constante.

El proceso de alineamiento gestado en los últimos dos años (al menos) está rindiendo sus frutos perversos. Las alianzas disponen de un menú de opciones para su recomposición. Además, las tramas permiten recuperar la visión de futuro, que permita ir por más, asegurar los trazos de continuidad. En el camino, se dan algunas tensiones y reacomodo de piezas. Esto último es el ejemplo de lo sucedido recientemente en el Congreso. En ese espacio no es posible ir a más, porque la mayoría de las fuerzas allí representadas no tienen ninguna intención de cambiar el orden de las cosas. Ese organismo está para pegar piezas, no para generar fragmentaciones que pongan en riesgo el conjunto de pactos en marcha.

Mientras el drama de las precariedades sanitarias se incrementa día a día, la pista de mayor interés político está en otro sitio: en los contubernios para asegurar el presente y futuro de los negociantes del poder. Para estos últimos, ni la vacunación, ni la provisión de insumos para contener la pandemia son prioridades, ni lo serán.