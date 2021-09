El pasado miércoles participé como panelista en la mesa redonda “Cooperación y prosperidad: Análisis de la relación de Estados Unidos y Guatemala”. El evento fue organizado por el Movimiento Cívico Nacional y compartí la mesa con Carroll Ríos de Rodríguez, directora del Instituto Fe y Libertad, y Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac). El objetivo de la mesa redonda fue analizar la Estrategia Biden/Harris para abordar las raíces de la migración irregular de los países que conformamos el Triángulo Norte de Centroamérica y cuáles son las oportunidades y retos que la misma presenta.

La gran oportunidad que esta estrategia presenta es que, más allá de la administración de turno en el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), son nuestros principales socios comerciales, así como el destino de la gran mayoría de los migrantes de los tres países cuyas remesas son el principal sostén económico de cientos de miles de centroamericanos. Otro elemento importante es que la administración Biden está iniciando su mandato, si bien existen elementos de la estrategia que más que priorizar una causa de la migración son realmente un reflejo de la ideología del partido demócrata, la estrategia cuenta con aspectos importantes que de implementarse correctamente pueden generar una hoja de ruta necesaria para la reactivación económica de nuestros países y la lucha contra el crimen organizado. Para el actual gobierno de los EUA, que ha sido criticado ya por este tema y recientemente por la desastrosa salida de Afganistán, que después de 20 años ya ha sucumbido a la tiranía de los talibanes, aún hay tiempo para aplicar correctamente esta estrategia sabiendo que puede generar beneficios tanto para Joe Biden y su partido pero más importante para nuestros países.

Pero los temas de mayor importancia que los otros panelistas agregaron como retos y que son indispensables destacar es que, si bien se enfoca en mitigar la migración irregular, no ofrece mucho para mejorar una migración regular hacia los EUA, lo cual es indispensable abordar. Otro tema es que los actores no pueden seguir limitados a los gobiernos centrales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado organizado. Es importante incluir a las alcaldías, al sector académico y a pequeños y medianos comerciantes. A esto agregue la necesidad, que ya he mencionado en este espacio, de priorizar aquellos pilares que tendrán un mayor impacto en la población y pueden ser implementados en el corto plazo. Por último, este evento también fue importante para recordar lo que Carroll Ríos muy acertadamente dijo y es que ningún país en el mundo ha salido adelante exclusivamente a través de programas de cooperación, pero estos pueden ser importantes para brindar un empujón en un plazo limitado. Es fundamental que los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños demos de nuestra parte para que las cosas cambien.

