Estamos ante un grave riesgo, el de transitar de la democracia a la dictadura de facto. ¿A un hilo de distancia? Según Ece Temelkuran (Cómo perder un país), algunos de los síntomas de ese infeliz tránsito están en desmantelar los mecanismos judiciales y políticos, diseñar tu propio modelo de ciudadano, dejar que este ciudadano se ría del horror y construir tu propio país a tu medida. Ah, y apostar por la posverdad. Muy cerca nos encontramos de caer en los abismos de semejante desventura dictatorial. (Si no es que ya caímos.)

Los demagogos son maestros de la posverdad. Y se entiende ese oscuro fenómeno como una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en opiniones sociales. Si algo estamos viviendo por estos “dorados” tiempos, es justamente el desmantelamiento de la justicia, la insistencia de un país hecho a la medida de unos pocos a pesar de la mayoría y la distorsión de la verdad. Cortinas de humo, amenazas a la libre expresión, noticia falsa, mentira, atentado a la voz diversa, y mucho más.

Según Daniel Innerarity (Una teoría de la democracia compleja), estamos ante una práctica política que simplifica y empobrece nuestras democracias. Nuestros sistemas políticos no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora. Si no queremos perder este país ya roto, urge repensar la democracia, y urge comprender la complejidad de esta realidad que experimentamos. Esa que se complica día a día a pesar de que las supuestas autoridades pretendan barrerla debajo de la alfombra. La sola pandemia y su fracasado abordaje es un elemento más (corrupción, inequidad en la vacunación, crimen, pobreza, hambre…).

Acá, la política no ha encontrado su ruta democrática. Es más, se aleja a cada minuto que ocurre. Para hacerlo, debe enfrentarse a los problemas del siglo XXI. Hacer frente a nuevos desafíos, siempre y cuando se le dote de una ingeniería política adecuada. Y se puede describir esa ingeniería adecuada con palabras como: “decente”, “eficiente”, “transparente”… Las respuestas no son simples. Como la realidad no lo es. Pero es importante dejar de vernos en siglos pasados; importante hacerle frente a la renovación democrática. Vernos al espejo, detenidamente, y buscar soluciones verdaderas, pertinentes y plurales.

Respaldarnos en la democracia de la votación es insuficiente para garantizar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública. Ahora se trata de incluir a los ciudadanos en decisiones con mayor participación y empoderamiento en los asuntos que les afectan. Control y aporte en la ejecución de servicios públicos. Una democracia que promueva la legitimidad, convivencia y calidad de vida. Una que enfrente la desigualdad. O sea, el auténtico poder político del y para el pueblo. Porque cuando mueren democracias, resucitan dictaduras.