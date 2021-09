¿Cuándo fue la última vez que se sumergió en una lectura tan profunda que, cuando salió a la superficie, cayó en cuenta de que ya no era la misma persona? Espere, ¿cuántos libros ha leído en lo que va del año? ¿Ninguno? ¿Pero por lo menos lee el diario para informarse? Solo los titulares no cuentan. ¿Entonces podemos decir que usted no lee? ¿Pero si sabe leer, no? ¿Entonces por qué no lee? ¿Le da pereza? ¿No tiene tiempo? ¿Es usted una persona inteligente, capaz, exitosa y ejemplar? ¿Pero entonces por qué no lee?

Vamos a ello.

El domingo, un fotoperiodista de este diario publicó una galería de imágenes que mezclaba ternura, tristeza e impotencia (https://elperiodico.com.gt/noticias/domingo/2021/09/05/leer-y escribir-en-tiempos-de-covid/). Narraba la historia de doña Irma, quien junto a sus tres hijos sale de Chinautla todos los días rumbo a la zona 1 capitalina para vender artesanías de barro que ella fabrica. El fotoperiodista cuenta cómo la mujer coloca su pequeña venta a un costado de la iglesia de San Sebastián y, mientras espera a los compradores, aprovecha el tiempo para enseñarle a leer y a escribir a sus hijos.

Más allá de la discusión sobre el cierre de escuelas, el precario sistema de educación del decrépito Gobierno y la miseria y falta de oportunidades en las que se crían la mayoría de los niños de este país, quiero centrarme en ese detalle que revela la cámara del fotoperiodista; un libro, una niña y una madre. La importancia de aprender a leer pero, sobre todo, de enseñar a leer y de mantener ese hábito.

Solo hay una cosa peor que no saber leer: saber leer y no hacerlo. El título de esta columna revela una verdad incómoda pero latente en un país como el nuestro. Los que leen de verdad son muy pocos. Según el Consejo de Lectura de Guatemala de cada cien personas que saben leer, solo una lee por placer. El resto o no lee, o lee solo lo básico, o sea para informarse o por cuestiones laborales (porque los correos y los mensajes en las redes no cuentan). El problema es que “leer lo básico” no nos nutre, en cambio nubla toda oportunidad de cuestionar y de retar a la creatividad del lector. La estadística del Consejo de Lectura está muy alejada de los países con más hábito lector en Latinoamérica, como Argentina y Chile, que según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) tienen un promedio de lectores de más del 70 por ciento. Y, a pesar de la catástrofe política y social que viven ambos países actualmente, un buen punto de partida para comprender el éxito de estas naciones frente a países como el nuestro está en músculo del hábito de lectura de sus sociedades.

Así que lea. Aproveche que es la semana en la que se celebra la Feria Internacional del Libro (https://filgua.com) y que hay descuentos en varios títulos. Déjese llevar por un relato inmortalizado por esa tinta que nunca traiciona. Sumérjase en mundos paralelos que le permitirán escapar por algunas horas de la catástrofe que vivimos, porque todos merecemos distraernos y relajarnos para luego retomar el rumbo. Y no solo lea, también enseñe a leer. Fomente el hábito de lectura en sus círculos cercanos. Sea como doña Irma, que aunque tiene que vender, fabricar y transportar artesanías para sostener a su familia, encuentra el tiempo para enseñar a sus hijos a leer. Sea como doña Irma que comprende que una sociedad que no lee, no prospera. Sea como doña Irma que tiene esperanza en un futuro de generaciones lectoras, críticas, inconformes y activas que ayudarán a cambiar el rumbo para que personas como ella no tengan que vivir en esas condiciones.

Escuche bien. Si usted sabe leer y no lee, entonces será como esa gente que tampoco lee pero que ocupa los puestos de poder y hace desplantes. O verá cómo hay gente que sí lee, pero que lee estupideces y que se aprovecha de aquella masa ignorante que no lee nada para hacerse de las suyas. Usted y yo ya hemos vivido los crudos efectos de eso. ¡Así que lea!

@jdgodoyes

Suscríbase al Informe Godoy aquí: https://chat.whatsapp.com/L19b5HubJvhGgtnUfWvHsP.