El diálogo social es posible

En medio de la pesadumbre y la incertidumbre que priva tanto por la indetenible espiral de contagios y lamentables fallecimientos por el COVID-19, que tiñe de rojo casi todo el territorio nacional, como de la dictadura solapada, corrupta y represiva que gobierna el país, el Consejo Económico y Social de Guatemala (CES) publica de forma discreta, sin fanfarria, un comunicado de relevancia en el que exhorta a un diálogo social. Ver el comunicado completo en la página web https://ces.gob.gt/.

Este llamado del CES llega oportunamente ante la dispersión de diferentes esfuerzos para crear condiciones o bien mecanismos permanentes de discusión y de interlocución multisectorial. Esta instancia que desafortunadamente es poco conocida en el ámbito público tiene, como lo expresé al concluir la columna que titulé El CES: un faro de visión nacional, publicada el 31 de marzo de 2021, https://elperiodico.com.gt/opinion/opiniones-de-hoy/2021/03/31/el-ces-un-faro-de-vision-nacional/, “… un momentum histórico producto de la maduración de sus discusiones para convertirse en un faro de altura de visión nacional, alrededor del cual se podría articular un gran diálogo nacional en el que se aborde una salida a la crisis profunda en la que se encuentra el Estado de Guatemala”.

Es de carácter urgente encontrar fórmulas, porque no hay una sola, para propiciar condiciones que faciliten convocar, discutir y lograr acuerdos entre sectores diversos y representativos de la sociedad civil. Afortunadamente, hay liderazgos de experiencia y de trayectoria en los ámbitos religiosos, académicos, científicos, profesionales, empresariales, periodísticos, comunidades indígenas, artísticos e internacionales de muy alto nivel, que son las reservas morales del país y que no ambicionan un interés político per se. Este grupo de notables deben y pueden dejar de lado sus simpatías ideológicas y converger hacia posiciones y/o procesos de discusión que contribuyan decisivamente al rescate institucional del país.

Quizá la Organización de Estados Americanos (OEA), con su experiencia de haber convocado e intercambiado opiniones con diferentes sectores nacionales en el marco de la crisis del año pasado, pueda contribuir a desarrollar como lo expresó el Informe de la Misión Especial que llegó a nuestro país a “resaltar y profundizar los diferentes mecanismos —sean nacionales y/o internacionales— que faciliten diálogos robustos, multisectoriales e inclusivos, que ayuden a las y los guatemaltecos a identificar las prioridades del país y establecer propuestas concretas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.

La alternativa de dejar hacer y de dejar pasar el control del Estado a manos de quienes responden a las redes mafiosas es condenarnos a nosotros mismos como ciudadanos y a nuestras futuras generaciones a sufrir en Guatemala una dictadura solapada, corrupta y represiva. Situación que profundiza el descontento y la conflictividad social y étnica. Los desafíos históricos en este año del Bicentenario de la Independencia Patria están planteados y los ciudadanos y sectores diversos de la sociedad civil debemos estar a la altura de estas circunstancias críticas que vive el país. Es por ello que se le da la bienvenida y se destaca la exhortación del CES a un diálogo social.