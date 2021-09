¿Dónde está el dinero?: Sinécdoque y muro de los lamentos

El 2 de septiembre fue entregado el gran mamotreto de más de 800 páginas referente al presupuesto de ingresos y gastos de la nación. Rápidamente, la Directiva del Colegio de Economistas impulsó el viernes 3 un posgrado de actualización en temas fiscales y dinerarios, con más de 300 profesionales entusiastas de toda la república, y la lección inaugural, impartida por este servidor, versó sobre “el presupuesto 2022 análisis recién salido del horno”.

Durante estos días tuve la oportunidad de platicar con varios diputados y diputadas de la oposición, y los oigo en Twitter y YouTube, y de pasada les pregunto: ¿ya viste el presupuesto?, y eso es casi como hablar con la pared: balcanizados, fragmentados y con tremendas crisis en sus partidos núcleo, ellos y ellas no son más que un reflejo de la sociología del poder actual: llena de chismes, de ambiciones, de individualismo y un ávido deseo por acumular capital para ellos y ellas y sus billeteras, y para sus partidos franquicia. El hoy no les deja tiempo para el después… como siempre: miopes y chatos en propuesta.

¿Por qué todo esto es como una sinécdoque?: en una columna publicada en El País de Madrid (28 dic. 2015) Agustín Ruiz Robledo habla de la sinécdoque catalana, y dice lo siguiente: “Creo que fue Italo Calvino el que dijo que en Italia empezó el fascismo el día en que un demócrata guardó silencio ante las peroratas que un fascista les impartía a los viajeros de un tren”. “El inglés es flemático, el perro es un animal fiel (sinécdoques)”. Y todo ello aplicado al presupuesto: “Es inflacionario, es del Pacto de Corruptos, de la espiral de la deuda”. Es un “alimento de burócratas ineficientes, que no pagan planilla como yo”. Entonces no queda más que el caos: no aprobarlo, o no dedicarle tiempo y esfuerzo a proponer.

En este país, los pocos que se educan en estos temas son forjados bajo la deformación de mitos bien encumbrados en los años noventa: el déficit público es el causante de todos los males, y ello incluso conllevó a una nefasta reforma constitucional, aprovechando la oscuridad del punto en 1993, dando espacio para que la banca privada se cuele como la principal financiadora del presupuesto, con gran lucro y grandes pérdidas para el fisco. Ello cambió de buena forma con los estados de calamidad del año pasado, e incluso, con la ayuda de diversas instancias de la sociedad civil se procedió a ensayar un Bono Familia, que debiera tener, necesariamente, una continuación de protección social, incluyendo seguros de desempleo, apoyo a pensionados, crédito a emprendedores y a los propietarios medianos y pequeños, y muchas medidas más que han aflorado globalmente.

Llamados a pactos fiscales, reformas del servicio civil, de las adquisiciones del Estado, simplemente brillan por su ausencia, y el vocifereo, guiado por las sinécdoques, es lo que priva. Si bien la corrupción es el mal principal, el papel de la sociedad civil diligente y de una oposición constructiva bien merece buenas dosis de educación en administración pública y asuntos del interés público y de garantías sociales, pero el ego individual y sus espiritualidades privan sobre lo demás.