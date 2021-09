Confusiones sobre el Bicentenario

El Bicentenario de independencia ha creado una gran confusión. Para desenmarañar los hechos empiezo por decir que la independencia no fue una fecha sino un proceso de 12 años (1811-1823), que es lo que celebramos. ¡Un proceso no una fecha!

Fernand Braudel señaló que para el estudio de la historia es necesario ver los fenómenos en el tiempo prolongado en los que se dieron. En este sentido, Jorge Luján Muñoz escribió: “Parece quedar claro que la única forma de estudiar y comprender adecuadamente la independencia consiste en considerarla como un proceso —fenómeno de larga duración— enmarcado en la sociedad en que se dio. Una de las mayores limitaciones para apreciar adecuadamente el sentido del 15 de septiembre de 1821 ha sido olvidar que es solo un acontecimiento (fenómeno de corta duración) dentro de un proceso. Este hecho no debe verse ni siquiera como el momento culminante, sino como un acontecimiento en medio del proceso… Mucha gente cae en confundir el festejo con el acontecimiento festejado”.

El proceso independentista de 12 años fue preclaro. Hubo tertulias patrióticas, influenciadas por las Revoluciones francesa y de los Estados Unidos. Tuvimos grandes intelectuales. Hubo conjuras y próceres que fueron encarcelados y torturados. Contrario a lo que generalmente se cree, la lucha por la independencia no concluyó el 15 de septiembre de 1821. Posteriormente hubo encuentros armados contra la anexión de Centroamérica al Imperio de Agustín de Iturbide.

Luján Muñoz señala que, en cierto sentido, el Acta del 15 de septiembre es “un documento de transición: se declaró la independencia, pero sujeta lo que decidiera en definitiva un congreso ulterior”. Finalmente, vino la proclama definitiva, la del primero de julio de 1823, que fue digna.

En esta Acta de independencia se lee: “Las expresadas provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia así del antiguo como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser patrimonio de persona o familia alguna”. El que Centroamérica no fuera patrimonio de ninguna persona ni familia fue la estocada al Plan Pacífico de la familia Aycinena, el cual inspiró la proclama del 15 de septiembre. En la declaración de independencia de 1823 ya figuraron los próceres republicanos. En sucesivas sesiones abolieron la esclavitud, antes de que lo hicieran los Estados Unidos que, en ese momento, querían devolver a todos los esclavos negros a Liberia, en el África, porque no los querian más en ese país. Luego, esa Asamblea emitió leyes económicas y sociales de carácter avanzado; eliminó los títulos nobiliarios, los honores de linaje, los fueros, el mayorazgo; estableció que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, con iguales derechos y obligaciones, así como el voto para elegir y ser electo. Para ingresar a la universidad ya no sería necesario presentar documentos de limpieza de sangre. Mientras se redactaba una Constitución puso en vigencia temporal la progresista Constitución de Cádiz, temida y rechazada por los conservadores.

Esa Asamblea consideró que la anexión a México fue nula de hecho y de derecho, violenta y tiránica. Consideraron esos próceres que fue “arrancada por medios viciosos e ilegales, que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos”.

El historiador Daniel Contreras escribió: “El acta del primero de julio de 1823 marca el final de la etapa comenzada con las rebeliones de El Salvador y Nicaragua. Fue redactada ya no por funcionarios coloniales sino por patriotas convencidos de la necesidad de formar una nación libre y soberana. El primero de julio es por eso una fecha tanto o más digna para nuestra historia que la del 15 de septiembre”. Fue el final del proceso.

En pocas palabras, lo que celebramos es un itinerario independentista que transcurre de 1811 a 1823. Para la conmemoración de ese proceso, sin embargo, debimos escoger una fecha. Pudo ser la de las de las primeras conjuras de 1811 o la de Belén en Guatemala; la de la rebelión de Atanasio Tzul para no pagar impuestos abolidos por las Cortes de Cádiz; la del 15 de septiembre o, como a mí me hubiera parecido mejor, la del primero de julio. Ayer, el intelectual Lionel Toriello escribió: “Por todo ello, me adhiero a las propuestas de que celebremos el Bicentenario el primero de julio de 1823, fecha de nuestra verdadera independencia…”. Aunque necesitamos una fecha de conmemoración, lo que de verdad celebramos es un itinerario, que tuvo un final digno. México celebra su independencia el día en el que el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio el llamado Grito de Dolores, con el cual se inició el proceso independentista mexicano. En ese momento, “la independencia mexicana era solo una aspiración y no un hecho” (Lionel Toriello).

Innumerables personas atribuyen al proceso independentista la forma errónea en la que nos hemos manejado de 1823 a la fecha, pero no todo fue originado por el tipo de independencia que tuvimos en 1823. Desde un comienzo hubo traspiés, pero no achacables al Acta de independencia de 1823, sino a los intereses bastardos que surgieron. Otro itinerario republicano pudo ser posible. Los otros países centroamericanos, con los que nacimos al mundo como nación, tienen otras narrativas republicanas diferentes a las de Guatemala. La de Costa Rica, envidiable en muchos sentidos. Nuestro atraso viene del mal manejo del país de parte de nuestros gobernantes a lo largo de nuestra vida republicana. Esto ocurrió después de la independencia. No podemos, por ejemplo, atribuir los desmanes y mal gobierno de Giammattei (el peor de la actual era democrática) a la independencia. En el siglo XXI, un buen gobierno ha sido posible. Si ahora no asumimos nuestras responsabilidades, para el Tricentenario de independencia repetiremos nuestras quejas de hoy. No ha caducado el reto de crear un país en donde quepamos todos, con desarrollo democrático, con valores y principios, inclusivo, solidario y sustentable. El espíritu de la independencia absoluta, la de 1823, aún tiene mucho de vigencia en cuanto a ideales y propósitos, que debemos hacerlos realidad hoy. ¡Viva el proceso de independencia de 12 años!