Sin aliento

“C’est vraiment dégueulasse”, lo que en buen chapín podríamos traducir algo así como “todo es un mierda”, le dice Jean Paul Belmondo antes de morir a Jean Seberg en ‘À bout de souffle’, ese primer filme de Jean Luc Godard que nos marcó hasta los tuétanos. Un momento mítico del siglo XX, aunque no haya ocurrido realmente, más que en la ficción o en el celuloide. De todas maneras, la muerte es una mierda, es una cochinada, es desagradable, aun si hemos aprendido a convivir demasiado con ella en los últimos tiempos. No es que antes de la pandemia no se muriera la gente. Me refiero a que la muerte se ha vuelto nuestra preocupación central, a que su fatalidad comienza a determinar todos nuestros actos, a que el duelo se ha convertido en el aire de los tiempos. Un duelo profundo por un mundo que se nos está acabando, no es que fuera el mejor, pero era el que contenía todas nuestras referencias, todos nuestros afectos, toda nuestra memoria…

Belmondo murió ayer y con él parte de nuestros mitos, que ya nos parecen propios de otra vida que se nos acabó sin que nos diéramos cuenta. Se han ido también muchos seres queridos, mi amigo Hamed Matamoros, por ejemplo, con quien compartíamos las noches de ‘elPeriódico’, y que murió el domingo pasado, un día demasiado parecido a aquellos domingos en qué hacíamos turnos. El último año más bien nos comunicábamos por teléfono, cada uno refugiado en su rincón, muy lejos de aquella sala de redacción que recorrimos de un lado a otro por tanto tiempo, y que ahora tampoco existe. Se marchan los amigos, se acaban los lugares y todo se va quedando desolado, terrenos baldíos poblados de fantasmas…

La semana pasada estuve revisando fotos del 11 de septiembre de 2001. El nuevo milenio comenzaba con la destrucción de las torres más altas del mundo. Ahí se inició todo este descalabro que hemos padecido durante los últimos 20 años. Más allá de las consideraciones históricas o políticas, a mí las imágenes me llevaron al día en que nos encontramos en Nueva York con mi amigo Julio Castellan. Era el verano boreal de 1994 y teníamos demasiados años sin vernos, después de pelear y perder algunas batallas juntos. Para celebrar el reencuentro nos dio por subir al ‘top of the world’, la cima del mundo, o sea el mirador del World Trade Center. La pasamos de maravilla observando desde arriba una ciudad que había alimentado nuestra mitología literaria, musical, cinematográfica… Las cosas se te van cayendo y el mundo y los recuerdos se van desfigurando…

En qué se habrá convertido el mundo cuando se acabe todo esto, me pregunto de vez en cuando. Si en caso sobrevivimos, en qué nos habremos convertido nosotros. ‘Al final de la escapada’ se llamaba ‘À bout de souffle’ en español, también le pusieron ‘Sin aliento’. La imagen que me queda de Belmondo es la de un tipo siempre en fuga por las calles de París, huyendo de todo aquello que consideraba una mierda. Supongo que todos empezamos a parecernos un poco él, intentando no perder la respiración. El aliento.