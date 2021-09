Ni Cuba ni Venezuela ni Afganistán

Ser el “patio trasero” del país más poderoso del mundo nos hace peculiares. Por lo menos en la manera en la que este nos percibe, nos trata y —más importante aún— lo que espera de nosotros. Desde una perspectiva más amplia, somos insignificantes para Estados Unidos. Estoy convencido de que hace falta un mapa para ubicarnos, cuando se nos menciona en las altas esferas. Somos la frontera más al norte de los shithole countries, como nos denomina el expresidente Donald Trump. Países paria que han sido gobernados por dictadores, incapaces, corruptos, bachilleres y hoy ¡hasta narcotraficantes! Sí, ha habido de todo y con todos ha tenido que lidiar el Gobierno estadounidense.

Por nuestro territorio se trafican los cientos de miles de kilos de cocaína que surten la insaciable demanda del norte. Por el mismo territorio transitan cientos de miles de migrantes ilegales en busca del sueño americano; por ello se nos considera una amenaza latente a la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde la ilegalidad, los migrantes se han convertido en el mayor producto de exportación, que hoy genera más de US$1,000 millones mensuales en remesas que mantienen a flote la economía guatemalteca. Es irónico que quienes huyen de Guatemala por falta de oportunidades se hayan convertido en los salvavidas de la economía. ¿Imaginan qué sería del país sin el aporte de los migrantes? ¿Cuántas Coca-Cola y Pepsi se consumirían al día? ¿Qué pasaría con el hierro, el cemento, la cerveza, el ron, Pollo Campero, McDonald’s, con aquellos que venden motos y carros, con Walmart, con los emprendedores…? ¡En fin!, ¿qué sucedería con la economía? ¿Qué sería de aquellos que aún nos dedicamos a la agricultura y a las materias primas sin el mercado estadounidense? ¿Qué pasaría con el café, el azúcar, los bananos, el aceite de palma africana, el hule, la arveja china…? ¿Qué sería de Guatemala sin Estados Unidos? Seríamos un país como Cuba, Venezuela o Afganistán.

Nuestra posición geográfica hace que, por el momento, para Estados Unidos seamos imposibles de ignorar o de abandonar. Estamos demasiado cerca, demasiado entrelazados para concluir que la solución radica en construir una barrera física eficiente, empacar las valijas y, de una vez por todas, romper la relación con nosotros. Por suerte no estamos un par de fronteras al sur, porque entonces la situación sería otra.

Lo que se vive en la región se origina en la administración Trump: los asesores del expresidente sacaron provecho del miedo y contaron con el apoyo del desgobierno de Jimmy Morales y sus aliados, a cambio de evitarles el peso de la justicia facilitando la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). ¿Qué tanto podía importarle a Trump que en uno de los shithole countries se desmantelara la justicia, se atentara en contra de la democracia y el Estado de derecho? Si, a cambio, lograba convertir a Guatemala en un Tercer País Seguro para migrantes y recibía el apoyo a su política internacional al trasladar la Embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Un par de favores originaron la cadena de sucesos que ha puesto en fase terminal nuestra democracia, nuestra justicia y el Estado de derecho. Las mafias supieron aprovechar el momento y con estas también lo hicieron los que jamás permitirán que algo similar a lo vivido con la CICIG se repita. Sin embargo, la situación se está saliendo de control y las lealtades empiezan a fragmentarse.

Hago un llamado a los colegas empresarios: tradicionales, emergentes, agremiados, no agremiados, grandes, medianos y pequeños. ¡No podemos seguir del lado incorrecto de la historia! Ya sea de manera activa, pasiva, en prudente silencio o con retrógrada indiferencia. Tenemos que alinear la postura con la mayoría de los guatemaltecos que constituyen nuestro mercado y con Estados Unidos, que no solo es nuestro socio comercial más importante, sino que es en su economía en donde se generan los más de US$1,000 millones de remesas mensuales. Llegó el momento de romper filas con políticos y funcionarios corruptos que darán hasta la última lucha, con tal de no perder lo que han forjado a través de la corrupción y la impunidad. Somos nosotros quienes más perderemos cuando Estados Unidos somate la mesa. Créanmelo, eventualmente lo hará. La paciencia llegará a su fin y aparecerán las medidas de presión hacia nuestro sector, con el objeto de que seamos nosotros los que apoyemos el cambio de rumbo. El catalizador del cambio surgirá cuando nuestros intereses se vean afectados. ¡Actuemos!, demos un paso adelante y separémonos de los responsables de la destrucción del país. De lo contrario, eventualmente el norte dejará que nos convirtamos en réplicas de Cuba, Venezuela o Afganistán.