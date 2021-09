Tres lecciones del Perú para tomar nota

Ver y aprovechar las oportunidades es algo que aprendí de mi papá, aquel emprendedor guatemalteco que nació en Patulul, creció en Patzún y se reinventó en la capital creando la marca Saúl, contra todo pronóstico.

Fue él quien me enseñó a viajar y salir todos los días a la calle en busca de nuevas oportunidades. Y con ese espíritu de viajero incansable, recién viajé a Perú en busca de experiencias personales y lecciones colectivas para poner en práctica en nuestro propio país.

La primera lección, la más obvia: gran parte de la reinvención del Perú de los últimos 20 años está construida sobre la gastronomía, íntimamente ligada al turismo, la economía y a la reconstrucción de la autoestima de los peruanos. Reconocer y apreciar los ingredientes locales y orgánicos, aprender a prepararlos con técnica y abrazar la diversidad de influencias ha sido la fórmula de su éxito.

Gran parte de la riqueza de Perú está en su mar y su cocina está llena de productos de ese mar.

La riqueza de Guatemala se encuentra, principalmente, en la tierra, con abundante agua y sol todo el año, que la coloca entre las más fértiles del mundo, y su cocina, de cara al futuro, debe abrazar tanto la tradición orgánica de Mesoamérica como la innovación, colocándonos en la vanguardia mundial de los superfoods, las verduras y las frutas en un mundo donde las nuevas generaciones vienen cada vez más vegetarianas.

La segunda lección es la nueva red de ciclovías de Lima. Los alcaldes metropolitanos se han unido para construir, en los últimos años, la infraestructura necesaria para conectar estratégicamente los distintos barrios de Lima a través de ciclovías seguras, cómodas, hermosas, bien señalizadas, y conectadas entre sí para restarle carriles al vehículo. Sin temor alguno, han devuelto el espacio a peatones y ciclistas. Este es, sin duda, un inspirador caso que debe ser objeto de estudio para la ciudad de Guatemala y todas las regiones del país, a fin de aprender de ellos aceleradamente. La pandemia debe entenderse como el catalizador para empujar la transformación hacia la nueva movilidad. De hecho, la ampliación de la red de ciclovías que Lima tenía planificada desarrollar en tres años la han construido en meses, como respuesta a los riesgos en salud. La nueva movilidad permite el distanciamiento social, promueve el ejercicio diario, mejora la calidad del aire y reduce el tráfico.

La tercera lección, las recientes elecciones. Hace un mes, millones de peruanos acudieron a las urnas en un país donde los últimos tres presidentes tienen casos abiertos por corrupción. Si bien en los últimos años Perú ha mejorado sus indicadores macroeconómicos, el estado no ha sido capaz de cerrar las brechas de pobreza y los gobiernos no han cumplido en dar acceso a servicios básicos de calidad en todas las regiones del país. Los votantes se vieron obligados a elegir el nuevo presidente entre dos candidatos radicales, provenientes de fuerzas ideológicas extremas y opuestas que no tenían ni tendrán lo que se requiere para llevar a Perú por la vía de un verdadero desarrollo incluyente, no solo económico, sino también humano y ambiental.

Se vieron forzados a elegir entre la cuestionada Keiko Fujimori, representante de la clase política tradicional e inmersa en múltiples casos de corrupción, entre ellos Odebrecht, y Pedro Castillo, un candidato rural de corte marxista cuya consigna era “no más pobreza en un país rico”. Un candidato sin ninguna experiencia de gestión y abiertamente cuestionado por vínculos a la estructura de Sendero Luminoso que por tantos años dañó brutalmente al país. En las elecciones más polarizadas y reñidas de su historia, los peruanos dieron el voto de castigo a la clase política tradicional, convirtiendo a Castillo en presidente.

El Perú que finalmente empezaba a tomar tracción económica y social cayó en la trampa de la polarización ideológica inducida, y hoy es un país dividido con altísimo riesgo de retroceder y quebrarse. Faltó una tercera vía en Perú.