Mensaje para los alumnos de la clase Tierra

La semana pasada me invitó una maestra de alumnos de primero primaria de Antigua a hablar a los niños de educación ambiental y formas de pensar en cambios sociales. El tiempo se quedó corto. Esta es la historia que no alcancé a contarles: una vez en una playa por algún extraño misterio las estrellas quedaron fuera del mar.

Caminando por la playa, un adulto encontró a un niño que recogía estrellitas de mar para devolverlas al agua. El adulto preguntó al niño qué hacía. El niño respondió: estoy devolviendo las estrellas al mar, si no lo hago morirán. El adulto dijo: debe haber millones de estrellitas de mar sobre la playa y nunca podrías devolverlas a todas. ¡Son muchas! Quizás no te hayas dado cuenta de que esto mismo sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa, ¿acaso no estás haciendo algo que no tiene sentido?

El niño sonrió, tomó una estrellita de mar y mientras la lanzaba al mar respondió: para esta sí tuvo sentido… para esta también. El adulto sonrió, se inclinó, tomó una estrella de mar y la devolvió al mar. Otras personas que estaban observando y escuchando lo que sucedía, hicieron lo mismo. En un momento eran cientos de personas devolviendo estrellas al mar.

Todos tenemos un impacto sobre el mundo. Tengo la convicción de que es desde la alegría y las buenas ideas que podemos contribuir a hacer del mundo un mejor lugar.

“Recuperar el mundo” es entender que todo en la naturaleza es sagrado, olvidarnos de usar y tirar; comenzar a reusar y reparar. Buscar en cada acción equilibrio con la Madre Tierra.

Cada día comienza el gran misterio que representa estar vivos. Están haciendo lo que les toca: pensar, divertirse, aprender y pasarla bien. Estudiar bien. Y reírse mucho. Y en esa risa, poco a poco, irán acaso descubriendo que la vida es un poco un ir y venir. Un mar de olas en las que unas nos elevan y otras que nos arrastran. Hay otras que nos elevan y hacen rascar los cielos. Otras que nos hacen ver el mundo desde otra perspectiva. O desde una luz más exacta. Depende de nosotros si en esa elevación optamos por ver el mundo con más amplitud, dejarnos envolver por la suavidad y la alegría de la luz.

Cada día construimos la realidad con nuestros pensamientos, palabras e intenciones. Cuiden y amen sus palabras y pensamientos.

Gracias a cada uno de ustedes por sus deseos de cuidar el planeta. Quizás no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca y eso comienza en nuestra propia casa, cuidar nuestro cuerpo, indagar cómo cada hogar puede contribuir un poquito a buscar más equilibrio para el planeta.

Escuchen el murmullo de la tierra y vean cómo la tierra recibe cada una de sus acciones. Espero que encuentren eso (que es diferente para cada uno) que da significado a sus vidas. Algo que les energiza y moverá para continuar la búsqueda que es la vida. No les puedo decir lo que eso es. Eso dependerá de lo que cada cual elija para construir y elaborar desde el amor. Que sus vidas y búsquedas sean afables, que defiendan siempre el derecho a la alegría y que celebren el milagro de estar vivos. Cada pequeña acción es un granito de arena, es una estrellita que devolvemos al mar.