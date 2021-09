Las remesas, sus ventajas y riesgos ocultos

Existe una sensación de optimismo general en el Triángulo Norte de Centroamérica cuando las noticias se refieren a las remesas. Más de 30 por ciento de crecimiento en el 2021. Un nivel creciente. El sector más dinámico de las economías. Para dar una proporción, este año alcanzarán un nivel similar al total de remesas de Estados Unidos hacia México en el 2018: 30 mil millones de dólares. Una cifra no imaginable cinco o diez años atrás.

La interrogante natural es preguntarse qué ha pasado. Es un problema de los Estados Unidos o de nuestros países. Como siempre la respuesta no es blanco o negro. Tiene muchas tonalidades. Podemos explicar que la oferta de empleo en los Estados Unidos hace que el pago mínimo por hora laborada equivale a lo de un día completo de trabajo en nuestros países. Se explica que nuestros compatriotas hacen los trabajos que los estadounidenses no quieren realizar, el trabajo pesado o el más rudimentario. No lo sé, lo que queda claro es que ellos obtienen entre cuatro y cinco veces más ingresos fuera de sus países. Por lo tanto, es lógico que prefieran separarse de sus familias en búsqueda de construir un mejor futuro. Es la historia clásica del ayer, los de hoy se sacrifican por lograr un mejor futuro para quienes les siguen. Uno de cada cuatro jóvenes en Guatemala quisiera migrar hacia los Estados Unidos, como ejemplo de la tendencia actual.

En nuestros países qué significa el ingreso de remesas. Es el estabilizador de los tipos de cambio en la región. Para Guatemala y Honduras se traduce en los niveles más altos de reservas monetarias internacionales de la historia. En El Salvador, la base para mantener el modelo del dólar, siempre y cuando no se pretenda creer que el bitcóin lo pueda sustituir, en realidad. Les permite a las clases medias y altas poder mantener un alto nivel de consumo de bienes importados, en un entorno de tasas de interés internas bajas, sin entender que el problema que esconden es la falta de motores internos dinámicos que eleven el crecimiento de las economías. Exportamos menos de lo que importamos, pero con las remesas terminamos con una balanza de pagos que acumula reservas y no que las pierde, como en el pasado.

El enfoque correcto sería aprovechar este esfuerzo temporal de nuestros compatriotas para desarrollar una estrategia agresiva de crecimiento y modernización. Lo primero, combatir la corrupción que carcome la región. Lo segundo, elevar la inversión efectiva en infraestructura, que potencie el crecimiento económico y genere empleo. Lo tercero y vital, un enfoque de impulsar las exportaciones de bienes y servicios a Estados Unidos, mediante la inversión extranjera y una relación cercana con su gobierno. No hacerlo, es vivir en el engaño que es sostenible el gran esfuerzo de nuestros connacionales al emigrar a los Estados Unidos. Se requiere aprovechar las ventajas temporales de las remesas y evitar los riesgos ocultos.