Originadores vs parásitos

La narrativa que escogemos para nuestra particular interpretación del mundo resulta muy importante porque es precisamente a través de ella, que formulamos nuestra interpretación de los eventos que afrontamos. Rebecca Solnit lo explica muy bien al declarar que la esperanza es un don que uno no debe sacrificar ni desechar. Y, amplia: “La esperanza no significa negar la realidad, significa, sin embargo, enfrentarla…”.



La esperanza se ubica en una zona de incertidumbre, en la que no está definido el resultado y, por lo tanto, tenemos espacio para actuar. Cuando uno reconoce la incertidumbre también reconoce la capacidad propia de influenciar el resultado. Reconocer la incertidumbre es aceptar lo incierto y lo desconocido como una alternativa superior a la certeza de los optimistas y los pesimistas.



Hay una clara necesidad de fundamentar el sentimiento de esperanza con la responsabilidad de actuar basado en ese sentimiento de optimismo.



Así como este Gobierno ha entendido que es satisfactorio gestionar desde el Ejecutivo a todas luces se viene una época cargada de dificultades. La corrupción por su naturaleza misma, por carecer de capacidad de facilitar producción y más bien favorecer la vida a expensas de otros a los que puede perjudicar, es parasitaria. Tan elocuentes y relevantes aquellas palabras de Rand: “El creador origina. El parásito se apropia. El creador encara la naturaleza solo. El parásito

encara la naturaleza por un intermediario. La preocupación del creador es con la conquista de la naturaleza. La preocupación del parásito es con la conquista de los hombres”



Vuelvo y digo, la narrativa que escojamos para describir lo que a cada uno nos toque jugará un papel primordial en la forma como percibamos el entorno y, por lo tanto, en la forma como actuemos. Dicho de otra forma, esta columna es un llamado a formular una percepción esperanzadora de interpretar y, por lo tanto, de actuar ante las circunstancias que se vienen en los siguientes meses. Cada una de estas interpretaciones será individual para cada persona, pero debe ser por igual fundamentada en la convicción de un resultado concreto y provechoso. Ser reactivo en un marco de negatividad es una espada de doble hoja a la cual habría que tenerle desdén y a la cual tendríamos que esquivar.

Ciertamente la esperanza tiene que ver con acto de confianza y adhesión a la vida. La vida depende de nuestros actos y nuestros actos dependen de nuestra percepción de la realidad. Buda decía “Si deseas saber cómo será tu vida futura, fíjate en como te comportas en esta, y si quieres saber cómo era tu vida anterior, ve sus consecuencias en lo que te sucede actualmente”.



Como decía Julio Cortázar: “La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”.