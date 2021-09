Sueños, planes y capacidades

En el ámbito gubernamental, empresarial, personal, deportivo, y básicamente en cualquiera que evaluemos, constantemente se sueña, se habla y se planifica, con base en los resultados que se quieren conseguir. Se piensa en la meta. En el gran sueño. En el marcador final del partido. Algunos ejemplos como erradicar la desnutrición infantil, en el ámbito gubernamental; incrementar las ventas y bajar los costos de producción en una empresa; hacer más ejercicio, o ganar el juego, a nivel personal, ilustran lo que típicamente escuchamos o discutimos. Esto no está mal. Es necesario. Si no se tiene un plan y una meta, difícilmente se podrá avanzar. Hay que soñar. Pero lo que no se cuestiona a menudo, de una manera autocrítica y rigurosa, es si tengo, o mi equipo tiene, o quien la deba tener tiene, la capacidad, o, mejor dicho, el conjunto de capacidades, para poder alcanzar esa meta.

Una capacidad, en términos generales, es una cualidad o aptitud que permite el desarrollo de algo. Es un conjunto de condiciones que hacen que se pueda cumplir con una función. Nada nuevo. Pero ¿cuántas veces le dedicamos el tiempo a evaluar con disciplina si verdaderamente tenemos la capacidad para cumplir con lo que ofrecemos? o ¿cuánto tiempo se le dedica a construir las capacidades necesarias para cumplir con los objetivos?

Bajo la sombrilla de una metodología desarrollada por una prestigiosa empresa de consultoría, y adaptada a nuestro contexto, he tenido la oportunidad de reflexionar más sobre esta temática de las capacidades. Si bien esto ha sido más en el ámbito empresarial, donde se define que una capacidad es la habilidad de poder hacer algo, y hacerlo de manera diferenciada, entregando resultados de una forma confiable y consistente, mediante la aplicación de conocimientos, habilidades o herramientas, esto definitivamente aplica a todos los ámbitos expuestos anteriormente. Más importante que una capacidad en lo individual, es tener en mente el “sistema de capacidades”, que se define como la combinación de determinadas capacidades, que, empleadas correctamente, permiten generar valor y cumplir, o exceder, con los resultados que se esperan.

El tema no es menor, y en buena medida, la falta de una discusión profunda, y la toma de las acciones correspondientes, sobre las capacidades necesarias para poder cumplir, o exceder, con los resultados que se espera, en diferentes contextos cotidianos, explica las frustraciones o los desencantos que muchas veces sufrimos por el incumplimiento de nuestros planes y sueños. Que no logramos reducir los índices de subdesarrollo del país, que no llegamos al Mundial de futbol, que no logré cumplir el cronograma del proyecto con el que me comprometí. ¿Me debería de sorprender? Pues creo que no. Si realmente no he evaluado si tengo el conjunto de capacidades para cumplir, no debería de sorprender. Muchas veces esperamos que por arte de magia se cumplan los planes, o que la suerte nos lleve a alcanzar nuestros sueños, cuando mucho del enfoque debería de estar en evaluar si verdaderamente tenemos, o los responsables de determinado tema tienen, el conjunto de capacidades necesarias para cumplir los objetivos.

El tema da para mucho, ya que también engloba, en el ámbito nacional, por ejemplo, el apoyo que se tiene que brindar para que exista la infraestructura, los recursos y las condiciones, para que la población pueda construir un sistema de capacidades que les permita prosperar a futuro, que las personas con capacidades distintas no sean marginadas y se les incluya cada vez más y más, por nombrar algunos de los retos. No es un tema sencillo. Pero indistintamente, la reflexión empieza en uno: ¿Mis capacidades están alineadas para cumplir con lo que se espera de mí? ¿En dónde puedo mejorar y cómo puedo aportar? Trazarnos metas y soñar es clave, pero inmediatamente hay que poner los pies sobre la tierra y hablar de las capacidades necesarias para cumplirlas.