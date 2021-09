El motivo de la presente es para solicitarles de la manera más atenta aclaración con respecto a la información emitida por este periódico el día 4 de julio del año 2021, en el cual hacen referencia a la entidad que represento en el artículo de elPeladero titulado Todo queda entre familia.

En virtud de ello y por la facultad que las leyes guatemaltecas me confieren, procedo a solicitar la ACLARACIÓN con respecto a la publicación anteriormente citada, en virtud de que a la presente fecha no tienen medios de prueba fehacientes que comprueben las declaraciones emitidas respecto a la entidad que represento, al contrario, generan un caos argumentando un hecho que no les asiste, ya que ni FERSA, S. A., ni ninguno de los socios de esta son propietarios del edificio en mención, como también es mentira que mi representada esté quebrada como ustedes malintencionadamente mencionan en ese artículo, mal informando a la sociedad, dejando en juego la honorabilidad y moralidad de la entidad que represento, en virtud de ello reitero nuevamente la publicación aclaratoria de dicho artículo basando mi solicitud en lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo treinta y cinco (35), Libertad de emisión del pensamiento.