La Nueva Guatemala de la Asunción, en tiempos de ubico: 1931-1944 (II Parte)

Algunas de las políticas de gobierno de Ubico Castañeda merecen especial mención, en los cambios realizados en la economía de plantación y especialmente en torno a las relaciones laborales de los trabajadores campesinos en el agro guatemalteco. En 1934, se abolió el régimen de servidumbre por deudas, que mantenía atado al campesinado y sus familias al patrón y al latifundio y se le sustituyó con el boleto de vialidad y la ley contra la vagancia, en el campo. Las formas de producción favorecían la producción no solo de los finqueros y sus productos, sino también en la producción y exportación de bananos y se beneficiaba a la empresa United Fruit Company y sus tentáculos, como la International Railways of Central America (IRCA); a la Gran Flota Blanca (“Great White Fleet”) y al puerto de la empresa, Puerto Barrios. “Don Jorge”, como era llamado con miedo y con temor por la mayoría de los ciudadanos, fortaleció y perjudicó en la economía nacional a los sectores productivos siguientes: el sector de mercado externo, el sector de mercado interno y el sector de subsistencia. Al sector del mercado externo, benefició abundantemente, inclusive permitiéndole que durante dos años, durante la crisis que causa la gran depresión capitalista mundial de 1929-1939, que este sector no pagara salarios a los campesinos para que honraran sus deudas, ficticias, ante los terratenientes. El sector del mercado interno, durante la dictadura se vio poco estimulado, pues los pocos industriales existentes en el país, se enfrentaban ante un reducidísimo poder de compra de los ciudadanos, inclusive del sector gubernamental, a quienes les fue reducido a la mitad sus sueldos. No sucedió lo mismo con los altos funcionarios de los tres poderes del Estado, que en realidad estaban al servicio del dictador Ubico Castañeda y no de la nación guatemalteca. Y finalmente, al sector de subsistencia, el dictador afectó muchísimo a los campesinos y a sus familias, migrantes a la costa, en su trabajo estacional, al declarar cesantía en el pago de los salarios. No obstante, también habilitó tierras comunales, municipales o del Estado para que practicaran economía de subsistencia en sus minifundios y en dichas tierras cedidas temporalmente. He podido, valiéndome de los cálculos macroeconómicos realizados por el autor inglés Víctor Bulmer Thomas (1987) para la economía centroamericana y especialmente guatemalteca, en el periodo 1920-1984, estimar dichos sectores —utilizando la propuesta metodológica del economista brasileño Paulo Israel Singer (1977)—. Todo ello, en valores absolutos y relativos para el lapso de tiempo entre 1931 y 1944. Otra contribución novedosa y destacable de mi investigación a la historia económica de nuestro país tiene que ver con la estimación de la población total, urbana y rural de Guatemala, para el periodo de 1920 a 1944, especialmente en torno al crecimiento urbano de la población en la Nueva Guatemala de la Asunción, y el aumento, lento pero constante, del índice de urbanización del país. En 1937, se estimaba que el país contaba con 2 millones 403 mil 795 habitantes y que el PIB per cápita era de US$271.58, que estaban a la par del quetzal. La ciudad capital contaba con 162 mil 254 habitantes, siendo que todavía existía en la pequeña urbe una población rural, que todavía hacía parte de su mancha urbana. En 1944, la emergente ciudad había alcanzado 217 mil 767 habitantes, aproximadamente, cuando el país alcanzaba los 2.6 millones. Era apenas el 8.4 por ciento del total de la población del país. Era una ciudad y un país sórdido, regido por las botas de montar del tirano.