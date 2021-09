He ejercido mi derecho de defensa

En la edición del lunes 30 de agosto de 2021 de este medio de comunicación, se publicó en la sección de elPeladero una nota titulada Exalcaldes mafiosos en busca de impunidad, en la cual se hace referencia a mi persona como exalcalde de Villa Nueva y un proceso legal que cursa en el Juzgado competente por supuesta corrupción, haciendo alusión a que estaría operando para que el caso no prospere y sea cerrado.

Efectivamente me encuentro ligado a proceso dentro de la causa penal número 02035- 2017-01477 (expediente MP001-2017-48728) que conoce el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Turno, del municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, y sujeto al cumplimiento de medidas sustitutivas, proceso dentro del cual la honorable jueza María Lorena Cortez Juárez ordenó un plazo de dos meses para que la fiscalía concluyera su investigación y presentara su acto conclusivo el lunes 30 de agosto de 2021. A la fecha, la fiscalía correspondiente no ha presentado dicho escrito.

Como he expresado anteriormente a los distintos medios de comunicación, el caso que se investiga versa sobre un proceso de compraventa de bienes inmuebles en el municipio de Villa Nueva para la construcción de un relleno sanitario en ese municipio. A lo largo de las audiencias en que he participado, junto a los ex miembros del Concejo Municipal, se nos ha brindado la oportunidad para presentar todas las evidencias que demuestran la necesidad de esta adquisición por la Municipalidad de Villa Nueva en el año 2016, y el cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley Orgánica del Presupuesto, habiendo presentado también una correcta interpretación de lo establecido en el Código de Salud, y la Ley para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, aplicable en la etapa que corresponda de este proyecto, así como su respectiva normativa reglamentaria. La evidencia del caso obra en el propio expediente del MP.

Lejos de pretender operar, como lo señala la publicación, he ejercido mi derecho de defensa y junto a los demás miembros del Concejo Municipal nos presentamos a este proceso para aclarar los hechos y demostrar que cumplimos con todos los procesos y requerimientos que establece la ley para aprobar la compra de un inmueble, y reiterar que ya existía la necesidad real de construir un proyecto de relleno sanitario único en Villa Nueva —que es totalmente diferente a un basurero o a un vertedero—. Las recurrentes crisis en AMSA así lo han demostrado.

Estos terrenos fueron adquiridos en el año 2016 con la finalidad de licitar posteriormente el diseño, construcción y operación de un proyecto de relleno sanitario que incluía el tratamiento de desechos en un municipio que genera alrededor de 750/1000 toneladas de basura al día. Esta necesidad sigue siendo de urgencia atenderla y es una gran oportunidad para el municipio de Villa Nueva, así como para los municipios que integran la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur.

La compra fue aprobada por el Concejo Municipal de Villa Nueva después de seguirse con los procedimientos establecidos, confirmar que los mismos cumplían con los criterios técnicos para el funcionamiento del proyecto, y contar con los dictámenes técnicos, jurídicos y presupuestarios requeridos, así como la resolución de avalúo correspondiente practicado por el Ministerio de Finanzas Públicas.