Hay oposición o no hay oposición

Sabemos que la oposición política es la manifestación de ideas diferentes a las del oficialismo, o sea al gobierno de turno. La oposición política se clasifica por las ideas que inspiran a los opositores y particularmente por el método que eligen para sustituir a quienes están en el poder, y así poder establecer otra forma de gobierno o del sistema económico y social, y en ese orden de ideas la oposición puede ser pacífica o violenta. En Guatemala, durante la segunda mitad del siglo XX, la oposición siempre fue civilizada hasta el surgimiento de la guerrilla en los años 60, durante el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes, un líder político de su época, hasta que llegó la firma de la paz en el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. En un país democrático como el nuestro, le pese a quien le pese, la oposición surge desde los partidos políticos que se oponen al gobierno. No buscan destruir al Estado salvo los comunistas, sino únicamente su reforma dentro del sistema de gobierno; lo que la oposición busca es hacer gobierno, dentro del mismo sistema social, económico y político, como en todo el mundo civilizado.

Hoy por hoy en Guatemala sufrimos la carencia de liderazgos de oposición dentro el sistema político, antes no era así, recordemos a un Manuel Colom Argueta o un Mario Sandoval Alarcón, a un Vinicio Cerezo o un Jorge Carpio Nicolle. El sistema actual sin liderazgos ya no aguanta con más de lo mismo, es necesaria una oxigenación del mismo. Urge que aparezcan líderes políticos que ofrezcan soluciones a los problemas que hoy atravesamos y no populistas que a base de regalos y falsas promesas ganan votos y hasta la Presidencia. No merecemos más merolicos que solo insultan, calumnian, injurian y difaman pero no ofrecen algo nuevo, no hacen propuestas concretas, pero se dicen oposición. Lo dramático que yo veo es que en las próximas elecciones tendremos unos 20 candidatos presidenciales e igual número de partidos y temo que quien ofrezca algo distinto, aunque sea una estupidez, podrá capitalizar los votos de los electores hartos de promesas incumplidas como pasó un día en Venezuela, donde democráticamente ganó Hugo Chávez, o en México Andrés Manuel López Obrador y muy recientemente en el Perú vimos ganar a Pedro Castillo.

La oposición no debe solo estar en contra de todo lo que dice o hace el gobierno. Debe apoyarlo cuando las propuestas vayan por el bien común, sin embargo, hoy la oposición se da en las redes sociales, con memes, chismes y rumores. Es necesario que quienes aspiren a alcanzar el poder no aparezcan solo en los carteles publicitarios durante la campaña electoral. Si hay líderes políticos que aparezcan, deben manifestarse ya, por ejemplo, en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que no se les acuse de “campaña adelantada” y así poder dar a conocer su pensamiento y propuesta.

P.S. Lamento profundamente el fallecimiento del doctor José Raúl Cruz, fundador y director de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (UNICAR), institución a la que muchos debemos la vida y la salud. Por este medio expreso mis condolencias a su esposa, hijos y nietos. Descanse en paz el doctor Cruz.