Es violación, te creemos y estamos contigo

¿Qué hizo que Verónica Molina pudiera poner en palabras el oprobio? ¿Cómo nombrar lo que han querido silenciar? Ella lo nombró, “me violaron” dijo, y probablemente ese momento sea uno de los más duros de su vida.

Nombrar implica enunciar en primera persona, asumir, ponerle nombre a lo que no se quiere decir, a lo que no se habla. Atreverse a enunciar, con las manos temblorosas y el corazón latiendo a mil, “esto me pasó a mí”.

Narrar la violencia siempre es doloroso, perturbador, implica recordar, incluso, quizás, volver a vivir. Por eso, muchas veces las mujeres no lo ponen en palabras, lo silencian, tratan de aquietar los recuerdos que se agolpan. Y para muchas ese infierno dura años porque la cabeza y el cuerpo piden a gritos decirlo. Algunas comienzan a hacerlo en voz baja, casi imperceptible, y luego esa voz crece, pero Verónica lo dijo fuerte y claro desde el inicio. Supo que aunque fuera el camino más difícil era el que ella quería asumir, por ella y por otras. Lo dijo, como antes lo habían dicho las mujeres ixiles, las mujeres de Sepur Zarco, las mujeres achi y muchas otras que se atrevieron a romper la complicidad del silencio.

Pero llamar las cosas por su nombre tiene costos en una sociedad que prefiere seguir apuntando para el lado equivocado, poniendo la responsabilidad en quien sufrió la violencia y no en quien violentó. Tiene sus costos en una sociedad que somete a escrutinio a las mujeres en lugar de asumir que los hombres violan porque tienen el permiso social, porque hay un silencio cómplice y un sistema de justicia con un índice de impunidad del 99 por ciento en casos de violencia sexual contra las mujeres (CICIG, 2015).

Desde el día que Verónica nombró la violación, hasta ayer, cuando el sistema de justicia por fin le respondió diciéndole algo parecido a “creemos en su palabra”, muchas mujeres fueron parte del #NoEstasSola, se movilizaron, la acompañaron y acuerparon. Incluso ayer, durante la audiencia, cuando le gritaban desde la calle que allí estaban para sostenerla por si el sistema de justicia le volvía a fallar.

Denunciar en el espacio público la violencia sexual es tortuoso, exigir justicia a un sistema que sigue rigiéndose por miradas misóginas peor aún, pero Verónica Molina se atrevió y va dando pasos gigantes de cara a lograr no solo que el violador cumpla su condena, sino un mensaje claro al pacto patriarcal del silencio: no vamos a callar. Nunca más.

Persistiremos en la exigencia al Estado para que cumpla con su responsabilidad de garantizar derechos, que juzgue y condene a los agresores y violadores, que investigue y persiga penalmente a los perpetradores no importando cuán poderosos sean o cuánta influencia puedan tener para torcer voluntades. Continuaremos denunciando y hablando del tema, retomando el ejemplo de otras mujeres valientes que se atrevieron a nombrar el oprobio para que no vuelva a suceder. Lo que ellas empezaron nosotras lo seguiremos.