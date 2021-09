¡No! al cierre del país

Qué bonito pues. Ya la errática fórmula les gustó. Nada más cómodo para un gobierno inepto cuajado de corrupción que ante el galope de la pandemia de COVID-19, se le ocurre como solución cerrar la economía del país. Qué inteligente pues, dicotomizar la situación entre comercio y resultado de personas infectadas.

Pregúntese: ¿Es la conducta de los guatemaltecos la causa de la expansión de la pandemia? ¿o son el desacierto, el contubernio sindical, la corrupción, la incapacidad o el abandono con que se enfrentan a un sistema de salud saqueado? Ambos. Pero que no es sensato ni justo cerrar la economía,como medida desesperada para combatirla. Lo que menos pide la dramática situación es ordenar: encerralos Gendri, metelos presos, cobrales multas si no se van a dormir a las nueve de la noche.

Ya sometió a la población Giammattei y nada solucionó. Hubieran sido efectivas si el señor gobernante, sus ministros, sus múltiples asesores, las hubieran acompañado de una campaña de vacunación masiva y extensa en todo el territorio, como se hizo en otros países.

El Congreso debe seguir diciendo ¡no!, porque aunque se presten para justificar gastos sin llenar los requisitos obligatorios saben, que solo será soltar millones para que unos pocos sigan en jauja. Es impostergable que antes los diputados vayan a las áreas rurales, a los poblados más alejados de la capital y ojalá que se sienten en una piedra a llorar por sus votantes, ya que en múltiples lugares, ni enfermeras, ni medicinas en los centros de salud, mucho menos tratamientos de emergencia para pasar el COVID-19. Se cita a los vecinos para vacunarse, donde después los enfermeros les dicen: “Lo sentimos, solo 50 vacunas nos dieron”. Yo me pregunto, en cuántos poblados estarán repitiendo ese macabro teatro.

Muchos, no entendemos por qué, los inquisidores políticos, no le piden cuentas al gobernante de los miles de millones justificados en préstamos para combatir la pandemia. Y, por qué, cuántos otros influyentes no exigen al mandatario que cumpla con sus promesas de médico y de hombre que se supone, gobierna. ¿Dónde están los hospitales, equipados que prometió? ¿Cuándo llegarán al país todos los equipos médicos necesarios para aliviar a los infectados?

Muchos, nos hemos dado cuenta que, si no fuera porque cientos de enfermeros del ejército le están sacando las castañas del fuego, las muertes se multiplicarían más. Qué bonito pues, y qué burrada, pensar que obligando al desempleo de miles de trabajadores, y quitando de la escena al montón de empresarios crédulos que todavía creen que aquí, la situación mejorará. El pueblo ya está pagando su parte: los miles de muertos por abandono. Quienes gobiernan ya debieran tener una reacción para salvar tantas vidas entregadas a la improvisación y al engaño.