El idiotismo como discurso político

Las “altas” autoridades de este país abusan de la paciencia de la ciudadanía. Se columpian dirían los patojos. Cuando de mensajes engaña bobos se trata. Nos creen de poco entendimiento, seguramente nos miden a partir de su baja estatura moral e intelectual. Hasta piensan que les creemos. “Me he puesto a disposición del Ministerio Público para ser investigado”. Dijo el presidente. Se refería a la “investigación” sobre la mordida roja, la cual, según testimonio, le propinó un oso ruso, cuando sin choque sangriento defendía el territorio nacional. El presidente del Congreso dice que por sentencia firme no pueden elegir magistrados de Salas y la Suprema, además de instar a colegas a no llegar al pleno con argumentos viscerales y buscar consenso. Demagogos de poca monta. Destilan desvergüenza. Poco les importa el pueblo.

Otro botón de muestra: el responsable por los derechos humanos en el Congreso dijo que los soldados hacen más por los guatemaltecos, que los procuradores. Recordaba quizá el tribuno: los destacados servicios de coroneles, capitanes y sargentos, para asesinar al Obispo Girardi o al heroico sargento Villanueva, cuando asesinó a mansalva al señor Sas Rompich, en la Antigua, quizá también tuvo en mente a los abnegados soldados que brindan seguridad a prósperos exportadores de drogas en Huehuetenango y la decrépita, nomenclatura chafa que masacró niños, madres y abuelas. Esos sí son servicios a la patria. Argumenta. Hace muy poco un poco culto ministro a cargo de la cultura, declaró canceladas las actividades bicentenario, sin embargo, los gastos públicos por 66 millones de quetzales siguen su curso. Eso sí, de forma estrictamente transparente. Desde la justicia también se las gastan. Recientemente una sala, liberó, la participación política de la eterna candidata, ¿la razón?, las circunstancias lo hacen aconsejable. Vaya, profunda filosofía jurídica. La “defensa” tiene lo suyo: licita equipo médico para “su” hospital: esto para evitar que los “soldados” saturen otros hospitales. El soldado presidente del Congreso, por ejemplo.

Cierro con la internacional frase presidencial: “La ivermectina sustituye, por mucho, a la vacuna”. Sabemos es efectiva para caballos. Concluya usted. Además de tontas expresiones; existe el atole con el dedo. El gobernante gusta de ello: en agosto abriremos las escuelas, dijo. Otra histórica: la fe antecede a la política (sic) así que daremos todo el apoyo… para que se apruebe… ley para libertad religiosa o la bofetada a un pueblo enfermo: estamos aumentando capacidad de los hospitales y cierro con la hilarante y desencajada: vamos a salir del 2021 más unidos que nunca. Juzgue usted.