Cuando hablo o chateo con parientes y amigos solo me encuentro con críticas para Alejandro Giammattei. Igual me ocurre cuando reviso las redes sociales. He fracasado en el esfuerzo de que alguien me diga algo positivo del Mandatario. Pero, como explicaré más adelante, yo sí encontré un logro.

Las críticas más frecuentes son el mal manejo de la pandemia que cada día escala más alto, con hospitales hasta el tope de ocupación. Personal médico y paramédico cansado y desilusionado. Otros más allá censuran que se adelantara a un intermediario ruso una cantidad millonaria de dinero, sin que recibamos a cambio las vacunas pactadas ni un cronograma de entrega. Hay quienes señalan que la desnutrición aguda aumentó en 13.7 por ciento durante la actual Administración. Algunos se sienten frustrados porque el Presidente no cumplió sus promesas de campaña, entre ellas las de reducirse el sueldo a 50 mil quetzales mensuales. También he encontrado críticas por el hecho de haberse constituido en jefe de facto de la fiscal general, Consuelo Porras. Finalmente, hay quienes se burlan por la entrega de dos alfombras con fajos de billetes dentro de ellas, al estilo Cleopatra.

En medio de un océano de críticas, yo me puse a meditar si no habría algún logro del mandatario. Y para mi suerte lo hallé. ¡Eureka! El gran logro de Giammattei es estar cohesionando a las izquierdas, hasta ahora divididas por razones ideológicas y de liderazgo. Este sí es un logro irrefutable del Presidente. No podemos ser injustos y regateárselo.

Las izquierdas siempre han estado divididas. Ni los comandantes guerrilleros ni Rigoberta Menchú llegaron muy lejos en sus candidaturas presidenciales. En las pasadas elecciones, si la izquierda se hubiera unido electoralmente hubiera pasado a segunda vuelta, compitiendo la presidencia con Sandra Torres.

Ahora las izquierdas buscan cohesionarse en un solo frente, agitan la bandera anticorrupción, capitalizan el hartazgo político de los guatemaltecos. Se presentan como salvadores de la actual debacle a que nos ha llevado Giammattei y sus inmediatos antecesores.

Para desgracia de Guatemala, la izquierda que más crece es la radical, la fundamentalista, que podría ser el pivote de la unión de las mismas. La izquierda extrema mira y admira el liderazgo e ideario de Hugo Chávez, no obstante su total fracaso. Esto sí es un problema que se nos puede echar encima. Codeca y su partido nos echarían de bruces.

Me siento satisfecho de haber encontrado un logro de Giammattei aunque este sea negativo. Pero está logrando lo que divisiones ideológicas y de liderazgos nunca permitieron realizarlo a la izquierdas. Le deben estar agradecidas al mandatario.

Una prostituta como directora de internado

Hace algunos días leí, con pena e incredulidad, que el ministro de Desarrollo, Raúl Romero, famoso por su adicción a la prostitución y retratado públicamente con tres meretrices desnudas, contratara a la Fundación Guatemala Próspera para que capacite en valores y principios a los trabajadores públicos. Esta Fundación fue fundada por Manuel Espina Pinto, quien con su padre, el expresidente Gustavo Espina, están imputados de lavado de dinero y asociación ilícita. Es casi como si a una famosa prostituta la pusieran a cuidar un internado de señoritas.

En realidad, quienes necesitan ser capacitados (si esto fuera posible) son los funcionarios públicos, empezando por el Presidente y el ministro Romero, y seguidos por el resto del gabinete de gobierno y los diputados. Capacitados en decencia y honradez. Cosa imposible. Los principios y valores se maman en el hogar, se refuerzan en la escuela (si esta los sustenta) y en la iglesia.

Se ha dicho hasta el cansancio que la mejor prédica es el ejemplo. La prédica del Ministro a su personal ha sido de corrupción, lascivia y desorden. ¿Qué caso harán los trabajadores a las prédicas de la Fundación si conocen bien que el Ministro hace lo contrario? El descaro en el robo es proverbial.

También los trabajadores del Congreso recibirán estos cursos que no servirán para nada, porque en el Palacio Legislativo los diputados dan el mal ejemplo a diario. Al final, se cumplirá el dicho de que el diablo predica pero no se convierte.

Que Honduras demande a Guatemala

El Río Motagua, que atraviesa gran parte del territorio de noroeste a noreste, lleva grandes cantidades de desperdicios, cacharros de plástico y de todo tipo a las costas de Honduras, cuyas playas de arena blanca ensuciamos. En realidad, el que contamina paga. Honduras debería demandar a Guatemala por esa contaminación para que la impida, la limpie y pague resarcimiento por los daños ecológicos y turísticos causados.

Hace ya muchas décadas, conversando con el Muso Ayau sobre la contaminación del lago de Amatitlán, me dijo que esta se evitaría si la Municipalidad de Amatitlán demandaba a las comunas cuyas lotificaciones y fábricas contaminan las cuencas del lago. La demanda obligaría a hacer efectivo el establecimiento de plantas de tratamientos de aguas y el buen manejo de los desechos sólidos. El bello lago de Amatitlán, en donde por muchos años hice vela, está camino de ser un pantano. El consejo de Ayau lo considero válido para Honduras. Solo así sacudirán al parsimonioso e indolente gobierno de Guatemala. Arruinar a los hondureños sus playas de arena blanca no tiene madre.