La patria del criollo

“Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: Cierren los ojos y recen, y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia”. La última vez que nos vimos en este espacio, estimado lector, abordamos la problemática de nuestra arquitectura de gobernanza. Tanto nuestras instituciones formales (nuestro sistema político) como las informales (nuestra cultura política) nos habrían imposibilitado la formación de una sociedad civil. En esta segunda reflexión pretendo explorar brevemente, desde un punto de vista histórico, el origen de estos dos pilares de nuestra consciencia política nacional y sus particularidades. Para esta primera parte nos centraremos en la realidad colonial. Ella representaría perfectamente la esencia de nuestro modus operandi, el paternalismo.

Usualmente, el término “paternalista” suele achacarse a gobiernos con corte autoritario. El caudillo, quien se ve a sí mismo como el padre de la nación, impone su voluntad al resto de sus compatriotas. Los pobres diablos, que resultan ser sus súbditos, no tienen más remedio que doblegarse. El patriarca está respaldado por el músculo del Estado y la fuerza de las armas. Su voluntad es incuestionable. No obstante, el caso de Guatemala es ligeramente distinto. Ni siquiera el gran Imperio español (bendecido por el papa y donde el sol nunca se ponía) pudo con el juego más perverso de la madre naturaleza, la geografía. Resultaba imposible para la Corona de Castilla ejercer una autoridad despótica sobre sus extensos y lejanos dominios de ultramar. Por tanto, se delegó la tarea de someter y construir el nuevo mundo a quienes tuvieran los recursos y la voluntad para hacerlo. La dificultad de esta tarea se acrecentó especialmente en el istmo centroamericano. La Corona ni siquiera pudo echar mano de estructuras imperiales preexistentes. Pedro de Alvarado y los suyos no encontraron otra Tenochtitlan, sino una civilización maya en decadencia, dividida y enfrentada. Como resultado, la conquista y colonización serían llevadas a cabo por una mezcla de curas, aventureros y bandidos ambiciosos y oportunistas. La Iglesia tenía la tarea de evangelizar a los indios mientras que a los conquistadores les fue prometida la concesión señorial de tierras en los dominios de su majestad. La Corona actuaba como una especie de contrapeso, pues esas tierras aún eran de su propiedad.

Eventualmente, serían la Iglesia y una élite terrateniente en ascenso quienes acabarían como los administradores de facto de la realidad colonial. El estado español, encarnado en la figura del virrey, contaba intermitentemente con algunos miles de soldados para hacer cumplir la ley en un territorio de 3 mil 500 km² de superficie. Para el momento de la independencia eran apenas 575 las tropas regulares en la Capitanía General. Esto marcó una debilidad estructural en el estado colonial guatemalteco que se mantiene hasta nuestros días. Por ende, serían nuestras instituciones intermedias y no un monarca absoluto a la europea quienes terminarían teniendo la sartén por el mango. Nunca nos llegaría la modernidad de la mano de un estado en expansión. Nuestra sociedad estamental sobrevivió.