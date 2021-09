La celebración de la patria

La educación cívica en mis años escolares era constante, empezando por el hábito de los lunes, formados puntualmente frente a la bandera para entonar las estrofas del himno nacional. La idea de patria determinaba la conducta de respeto a los padres en casa, a los adultos en la calle, a los profesores en el colegio y los directores, y a las autoridades religiosas y públicas. La rutina daba sentido a la obediencia, formaba límites, enseñaba a asumir y aceptar las convenciones de orden y vida común, así como el castigo a los transgresores desalentaba el impulso de romper el equilibrio.

A la cultura patriótica se le sumaba la religiosa, porque el plano espiritual establecía un orden mayor, una autoridad suprema que todo lo sabía y podía ver, ligada a la conciencia.

El año transcurría determinado por las actividades estacionales cívicas, educativas y religiosas, y con las lluvias y altares de mayo (a la madre y a la Virgen) arrancaban las prácticas de las bandas marciales preparándose para las marchas de septiembre, golpeando con las baquetas los sonoros redoblantes, tambores graves, liras dulces, y los estudiantes con habilidad musical se dedicaban después de clases a soplar trompetas, clarinetes y flautas. La Antigua se llenaba de sonidos, y por agosto se suspendían horas de clase para salir a marchar por las calles empedradas obedeciendo órdenes, marcando el paso, flanco derecho e izquierdo, aburridos pero obedientes, acalorados, marchando por las calles menos transitadas. Los preparativos para la celebración del 15 de septiembre duraban meses, e involucraban en las casas la confección del uniforme de gala, que cada año implicaba renovación porque no parábamos de crecer, y tocaba pasar el monograma con el símbolo del colegio del saco del año anterior. Los más altos salían de gastadores, y debían practicar las rutinas para asombrar al esmirriado público callejero que presenciaba el paso del cortejo escolar el 15, cuando desfilábamos por las mismas calles que en Cuaresma eran de las procesiones, para terminar en el estadio de fútbol de nombre sugestivo, Pensativo, donde las autoridades políticas rendían el homenaje a la Independencia.

Este año se cumplen 200 años del evento memorable, pero ya no hay desfiles ni actividades escolares ni civismo, y el COVID impide las concentraciones masivas. Se esfumó la celebración y hay quienes están llamando a ignorar la fecha del nacimiento de la patria, porque no somos libres, actitud extremista que suena como a negarse a celebrar el propio cumpleaños porque no se pidió haber nacido, pero en realidad estamos presenciando que todo cambió, y vamos a la deriva sobreviviendo como fieras.