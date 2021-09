La supervivencia de una ciudadanía olvidada

La existencia de una organización política es inherente a la naturaleza del hombre. Vivir en sociedad y convivir con otras personas genera necesidades para la vida en armonía dentro de este sistema. La organización política siempre ha existido y ha evolucionado con la humanidad, pasando por las polis de los griegos, el imperio de los romanos, las ciudades-estado de los italianos, los feudos en la Edad Media, y la lista podría seguir hasta quedarme sin palabras. Así, la organización política que como ciudadanos conocemos el día de hoy surgió por allá del siglo XVII y se ha consolidado como Estado-nación.

Ahora bien, en las últimas décadas el debate se ha centrado alrededor no sobre si debiese existir el Estado-nación como organización política, sino sobre hasta dónde debería llegar su poder y cuáles deben ser sus funciones. En este espectro se encuentra el famoso debate sobre los límites del Estado, y si este debe o no ser proveedor de servicios (tales como el transporte, la educación, etc.), o si se debe limitar a la seguridad y la justicia.

Este nota de opinión es parte del boletín de opinión. Si te gustaría leer notas de este tipo puedes suscribirte aquí.

De esta manera, la medición sobre si el Estado es o no funcional depende de su capacidad para ejercer las funciones que se le han atribuido. Sean las que sean. En Guatemala, a mi criterio, vemos un Estado disfuncional, pero todavía no entra en la categorización de ser un Estado fallido. Sin embargo, en el último año y medio ha salido a relucir (aún más) la incompetencia que las instituciones estatales llevan décadas acarreando. En medio de una pandemia sin precedentes, no han podido responder a las exigencias de las circunstancias y proveerle a la población los insumos que necesita.

Ante un Estado con instituciones ineptas, la población no se queda de brazos cruzados. Día tras día deben afrontar la realidad que les rodea, y es aquí donde sale a relucir el instinto de supervivencia que llevamos dentro de nuestra naturaleza humana. Ejemplo de ello son las distintas iniciativas que buscan centralizar la información sobre las vacunas en el país. Es aquí donde, a puro trabajo ciudadano y respondiendo a la ineficacia de las autoridades, actualizan sobre los centros de vacunación y las dosis que tienen disponibles. Informan sobre la afluencia de los centros, horarios y demás especificidades.

Sin embargo, esta necesidad ciudadana de tomar la realidad en manos propias no viene solamente derivado de la pandemia. Otros temas, como la ineficacia en el sistema de justicia y su falta de acción, han llevado a mujeres a denunciar públicamente a sus agresores, esperando que esta presión pública lleve a las instituciones a realizar la labor que les corresponde. Iniciativas como @cuentamecorazon.gt o #JusticiaParaVero representan la ineficacia de una organización política que empuja a su ciudadanía a buscar alternativas para sobrevivir, porque donde el Estado falla la ciudadanía responde.