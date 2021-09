La niñez de los hilos

Y va de nuevo el tema más olvidado de la pandemia. El más invisibilizado. El más incómodo para el Gobierno. El más ignorado: la educación. Cuando, a la larga, es lo único que sobrevive. Preparar personas nuevas con ideas nuevas. Es la vida misma. Es oportunidad. ¿Quién va a construir puentes? ¿Quién va a cuidar del agua y de la tierra? ¿Quién va a inventar más vacunas? ¿Quién va a hacer literatura? ¿Quién va a descombrar los derrumbes que estamos regando a pasos agigantados?

La educación no ha sido prioridad para los políticos, simplemente porque sus resultados son de mediano y largo plazo. Y esta clase de gobernantes, ralos, perversos, solo buscan la inmediatez sin alcance (llaveros, gorros, banderas, construcciones “mamotretas” atentatorias contra la dignidad colectiva). Definitivamente no aman a su país. Un claro ejemplo es el analfabetismo. Guatemala es el país con mayor tasa de la región (19.19 por ciento). Este es un efecto silencioso de la pobreza, de la desigualdad, del racismo, del machismo (la mayoría son mujeres e indígenas). ¿Qué significa ser analfabeto en pleno siglo XXI? ¿Qué significa ser analfabeto en plena pandemia? ¡Cuántos países han erradicado este flagelo con tan poco! Acá, invisible. No aparece en la palabra.

Hoy, hacer un programa político que no contemple la educación y la niñez como prioridades, es un programa incompleto (vacío). Según notas recientes, la desnutrición aguda infantil aumentó un 13 por ciento. Niños cruzan solos las fronteras. Se están enfermando. El trabajo infantil prolifera…

Este nota de opinión es parte del boletín de opinión. Si te gustaría leer notas de este tipo puedes suscribirte aquí.

Pocos insisten en la niñez, a pesar de ser población crónicamente afectada que requiere de plan. Mucho se ha insistido en cómo la pandemia ha ampliado las brechas de la educación. Las profundiza brutalmente. Pero muy poco se ha hecho al respecto. Solo se observa el fenómeno como si no tuviese remedio. No hay estudio serio al respecto y hoy ignoramos qué tan lejos estamos. De las famosas guías de aprendizaje a distancia, se dice que solo llegó la primera, la segunda quizá en septiembre u octubre. ¡Burla! Además, sería interesante hacer una evaluación sobre su pobre e infeliz calidad. Pero más que guías en sí, la tragedia está en la falta de norte. No hay lineamientos; no hay planes. Solo caos educativo. Sin sentido, improvisado y sin articulación inteligente. Y son esos niños que suben y bajan los hilos de las montañas quienes pagan las consecuencias; la neblina les borra la posibilidad futura de curar, edificar puentes o hacer literatura.

Claro que muchos niños privilegiados han recibido educación virtual o híbrida y, de alguna manera, no han dejado de aprender algo. Los que cuentan con un dispositivo, con energía, con ambientes adecuados y familias integradas que los apoyan. Pero está la mayoría, la que quedó fuera y no encuentra respuesta en ninguna parte.

¿Qué hacer para perder un país? Simplemente desentenderse de la niñez y de la educación.