Está lista la “hoguera”

Antes de la pandemia de #COVID en el mundo empezábamos a ver una tendencia marcada dentro de una juventud “harta” de los sistemas políticos y deseosos de cambios bruscos e inmediatos. En países más avanzados, con educación amplia y recursos superiores a los nuestros, los jóvenes terminan sus estudios y se quedan sin opciones laborales. Además, no ven en las instituciones políticas ni gubernamentales un apoyo a sus necesidades, porque se desconectan de las realidades de un mundo que la tecnología ya cambió. Desafortunadamente, en eso sí nos parecemos, porque lo mismo sucede en los países pobres como el nuestro, donde los esfuerzos de la población por mejorar la educación con el afán de tener un mejor futuro no fructifican.

Este nota de opinión es parte del boletín de opinión. Si te gustaría leer notas de este tipo puedes suscribirte aquí.

Si esta situación por sí misma ya podía ocasionar problemas sociales serios, ahora le sumamos los efectos terribles ocasionados por la pandemia; entonces, la “hoguera” ha crecido, y afortunadamente hasta el momento no ha sido prendida. Si en países con tejidos sociales más sólidos las bases para un estallido social están listas, qué podemos esperar de nuestra situación nacional.

Si la “hoguera” se llega a prender, sabremos cuándo empieza, pero no cómo terminará. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo inmediato, amplio y urgente para rescatar el poco respeto que se les tiene a todas las instituciones sociales, como el Estado, la Academia y las agrupaciones que representan a todos los sectores de la Economía. En todos lados existen gentes que no valen la pena, pero como sociedad debemos saber reconocer que las fallas son personales y NO de las instituciones. Si dejamos que se destruyan las pocas instituciones que existen y que hemos sufrido para construir, la República puede perderse. La democracia NO es perfecta, pero en el último siglo hemos visto que es la mejor opción para que los más vulnerables tengan acceso a ser escuchados. Ni el socialismo ni el mercantilismo han podido servir, porque al final de cuentas la libertad es fundamental para que los humanos podamos progresar. Nuestro futuro depende de lo que actuemos hoy.