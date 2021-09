Desinformación, presiones o soberbia

¿Qué pasa con el Sr. Presidente? Intento comprender su razonamiento acerca del manejo de la pandemia de SARS-CoV-2 en Guatemala y no encuentro ninguna lógica o explicación para las acciones que está tomando el gobierno que dirige. En este sentido, caben tres posibilidades: una, que la información que le llevan las autoridades del MSPAS y sus asesores sea incorrecta (poco probable por la información que se publica en los medios de prensa escrita del país); dos, que existan presiones internas o externas (probable, pero no justifica el accionar del gobierno), y tres, que aunque le griten al oído lo que debe hacer, el Presidente simplemente no escuche y, como se dice en buen chapín, le entra por un oído y se le sale por el otro sin procesar lo oído.

La verdad es que los gritos de auxilio de los hospitales insignia, Roosevelt y San Juan de Dios, no están siendo escuchados. El tema es muy delicado, pues representa muerte de guatemaltecos, y no es sencillo, pero no hay que ser un genio para descifrarlo: hay un número de camas hospitalarias instaladas en el país (oferta); cabe mencionar, no todas con capacidad para atender pacientes con patologías graves o moderadamente graves. Y hay un número de pacientes positivos (demanda) que requieren de hospitalización y atención médica digna.

A la fecha, los hospitales nacionales y departamentales, hospitales temporales, hospitales y sanatorios privados están al límite, y no aceptan a más pacientes con COVID-19, provocando la saturación del Sistema de Salud Pública y Asistencia Social. El concepto básico de “oferta y demanda” se empezará a ver en los próximos días, posiblemente observando a guatemaltecos muertos en las calles o en sus casas derivado de que no se pueden atender más pacientes (demanda) porque no hay más camas para tratarlos (oferta). No quiero ni imaginarme qué va a pasar cuando el porcentaje de positivos sea mayor del 40 por ciento; por lo cual, se hace necesario que el Presidente tome las decisiones necesarias para que disminuyan el número de casos diarios y que los pacientes se puedan tratar con dignidad.

Leí en uno de los medios de prensa escrita que el excelentísimo Sr. Presidente decidió hacer una convocatoria a médicos notables para tomar decisiones que lleven a la estabilización de los casos diarios de COVID-19. Lamentablemente, en mi humilde opinión, no convocó a los médicos que trabajan en los hospitales públicos, que son los que deberían de comandar cualquier comisión médica, pues ellos son los que están al frente, tratando a diario pacientes con esta enfermedad y que conocen el panorama completo del Sistema de Salud Pública y Asistencia Social. Ojalá que este grupo de médicos notables le hagan ver al Sr. Presidente que la única solución que tiene por ahora, y que por cierto se ha puesto en práctica en otros países del mundo donde ha colapsado el sistema de salud por el alto número de contagios, es hacer un encierro temporal de tres semanas, de manera que se pueda manejar a los pacientes ya hospitalizados y movilizar las camas del hospital para que se puedan atender, manejar y tratar a los nuevos infectados por SARS-CoV-2 que surgirán después del encierro. El encierro debe ir amarrado a una vacunación masiva y sin restricciones de grupo etario. Simplemente deben vacunar a quien quiera vacunarse y no perder más tiempo, ya que las vacunas se vencen.