El nuestro es un país sobrediagnosticado y, por ende, las soluciones que emanan de cada sector de la sociedad sobran. A cada uno le hacen sentido las propuestas y las posturas de sus iguales; rara vez hay disposición para conocer las de los demás. Los diversos sectores buscan abordar la histórica y perpetua problemática desde la óptica propia; así, el debate se restringe a “puntos de encuentro”. El resultado ha generado propuestas poco empáticas, que crean un diálogo en el que todos hablan y nadie escucha. Esta dinámica nos ha caracterizado por décadas y somos herederos de una historia de conflicto, polarización y divisionismo. Cada uno con una versión individual llena de heridas, resentimientos y peculiares fantasmas.

En la vecindad de estas páginas, Richard Aitkenhead nos anima a pensar que el cambio es posible. Lo primero que me viene a la mente es: ¿un cambio a qué o de qué, y de quiénes? Concuerdo con Richard en que el cambio es posible y, más aún, estoy de acuerdo con él en que para que este ocurra debe ser auténtico. Richard dice: “El cambio requiere de voluntad genuina de diálogo, apertura a entender nuestra realidad pluricultural multiétnica y las enormes brechas existentes entre lo urbano y lo rural”. Para que sea genuina, la voluntad no puede ni debe ser por conveniencia y mucho menos utilizarse como “moneda de cambio” al momento de negociar posturas en las mesas de diálogo. Los Acuerdos de Paz, que también menciona Richard en su nota, resultaron ser negociaciones carentes de genuinidad. Por ello quedaron como un intento de integración, nada más. Lamentablemente perdimos esa oportunidad; no obstante, es imposible construir sobre cimientos débiles. Cuando se propicia el cambio y no se hace de manera genuina, es cuestión de tiempo para que llegue el inevitable fracaso. A más de 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, me atrevo a decir que estamos peor que antes. Los escasos adelantos que generaron son opacados por el retroceso causado por la captura del Estado. El grado de complejidad que nos llevó a sentarnos a la mesa de negociación —aunque fuese por conveniencia en 1996— hoy es mayor. La carencia de liderazgos hace que sentar las bases para convocar de nuevo a los diferentes sectores al debate, al diálogo y a juntos propiciar un cambio sea casi imposible. Y digo “casi” porque si lo hacemos de manera genuina, el cambio es factible, como bien dice mi estimado Richard.

Para aproximarnos a la voluntad genuina de diálogo, es necesario que cambiemos de estrategia. Hasta el sol de hoy, quienes han propiciado el diálogo lo hacen partiendo de puntos de encuentro entre los diferentes sectores; se buscan los comunes denominadores para construir sobre ellos. En una sociedad pluricultural y multiétnica, en la que las brechas que existen entre lo urbano y lo rural son abismales, debiésemos construir a partir de las diferencias. Serán estas las que nos permitan encontrar los puntos de encuentro entre los diversos sectores de la sociedad. Guatemala no es una, son varias. Mi Guatemala está muy lejos de la Guatemala del cortador de caña maya q’anjob’al, cuya hija mayor trabaja en servicios domésticos en la ciudad, ya que no pudo estudiar, pues, por falta de recursos, la familia decidió que sería el hijo varón quien acudiría a la escuela. Esta familia tiene una historia propia, que cuenta cómo llegaron a donde hoy están, relata el porqué no hay forma de escapar de su condición existente y quiénes son los responsables de esta. ¿Cómo podemos sentarnos a dialogar? Hasta que conozcamos la Guatemala del otro —aquel fuera de mi entorno, de mi sector, de mi etnia, en fin, de mi mundo—, hablaremos, pero jamás nos escucharemos. ¿Cómo sentar a la mesa de diálogo a quienes el Ejército masacró a la familia entera durante la guerra civil, junto a quienes fueron víctimas de secuestro y terrorismo por las células guerrilleras? ¿Cómo romper el resentimiento de todo aquel que aún no sana sus heridas? Si nos sentamos bajo las mismas condiciones, lo haremos por conveniencia y se repetirá lo vivido con los Acuerdos de Paz. Richard concluye la nota haciendo hincapié en que el prerrequisito del cambio parte de “crear las condiciones para el funcionamiento de un verdadero Estado de derecho y de una sociedad que, unida en la diversidad, establezca reglas y normas de aplicación general”. Esto solo se alcanza con el amplio y profundo conocimiento de la Guatemala del otro; reconociéndonos como parte de algo mayor que el propio entorno. Nuestra realidad está hecha de una diversidad de percepciones que no hemos sabido armonizar.