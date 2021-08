Por joder jodiendo

Los oréganos de los talibanes dicen que esos del RENAP duermen mal, tienen sueños raros, cálculos renales o parásitos, porque sin oficio ni beneficio se viven rascando, disponiendo sin decir agua va que Juan Inés Cebollón de la Cruz y Silva se puede llamar Juan Inés de la Cruz y Canta Cebollón, conservando el abolengo, para no extinguir así nomás el sabor de la vida, deshaciendo lo que uno hace o deje de hacer, en nombre propio o por cuenta ajena. De modo y manera que si quiere adoptar el apellido de la vecina, puede hacerlo, sin perjuicio de que piensen que gatea de noche sin previo aviso ni posterior notificación por una morena de dulce mirar, que bien puede ser de Xela o Lívingston, y salir el patojito por casualidad algo tostadito, chocolate espeso o puro hijo del sol. Eso pasa más seguido de lo que parece, sin excluir otros como el pobre Nepomuseno, discriminado por zurdo y decirle terrorista, Nepo o Seno los de la fundación, sin saber a qué atenerse, pensando que son puras ganas de joder a estas alturas del partido, cuando ya no se fija si entra o sale de la quinta edad, sin saber ni importarle si Seno viene de Senado, si es chiche o chicha, y encima tener que elegir entre cenar o dormir. Comiendo asustado por la ventolera armada por el nombre, como si fuera alfombra rusa con pisto. Y al no serlo, nadie le hace caso ni investigan, por ser un asunto de zurdos humanos y no de derechos, escondiendo el lado oscuro de la historia entre los escombros de un país mágico, saqueado sin piedad.

Y entre dimes y diretes, como quien no quiere la cosa, invertir los apellidos será posible y fácil como andar en bicicleta robada, lo cual no deja de ser injusto para un santo varón, que no lo dejan respirar tranquilo quitándole lo que pueden, empezando por su derecho de elegir y ser electo, al hacer fraude en las elecciones con apagones programados, fingiendo honradez de candidatos, sin admitir errores ni rectificarlos, en el poder, encerrados en la ignorancia, menos aceptar que la indignación del pueblo es justa por sus estupideces. La degradación es de tal magnitud que hay magistrados con títulos falsos sin inmutarse, consintiéndolo porque el cliente manda y hay que darle gusto, y que siga el vacilón, sin ser raro ver la próxima elección —si hay— una candidata que diga: “Las putas al poder; los políticos saben robar pero no gobernar; les vamos a enseñar”. Y perdidos en el camino, no vamos a ningún lado como no sea al infierno, donde deberían estar la mayoría de los diputados, que también viven rascándose en cualquier parte. Y nadie hace nada, indiferentes, ciegos y sordos olvidamos el tesoro de la niñez y la juventud, persistiendo la oscuridad…

Y como no hay dos sin tripas, ahora resulta que el silencio de los camposantos se trasladó por arte de magia a los cantones de Toto, sin saber cómo ni cuándo les habló al oído la oveja negra ibérica, diciéndoles que no pidan la renuncia de Yammanetti, que ya merito se compone, que solo pidan la de doña Cony con el santo y seña acordado, pagando los platos rotos al romperse la pita por lo más delgado, y parar en el tambo jugando totito con la Roxy, mientras cocinan el fraude del 2024, imitando a Nicaragua, aunque después anden llorando. El que busca encuentra. Total, los patojos en su mundo virtual no se fijan quién gobierna ni les interesa, con tal de andar a la moda, dándole a la mota y coca de coco macizo. Sin importarles, con eso de los casorios cool, entre mismos o mismas, llamarse Chano o Chana, porque de todos modos les dirán hijo de puto o hijas de sesenta…, como cuentan en el cuento de la conquista los que no quieren celebrar la independencia, contrariando a don Paco. Y también al tocayo Pérez de Xela, cantando a capela, por joder, luna lunera cascabelera, como el difunto alcalde Arzú, antes de sacar a morongazos a los vendedores de la sexta y ponerlos en El Amate. De repente, el RENAP facilita el trámite para cambiar de sexo, avisando al 911 y punto. Por si las flies pregunten, no vaya a ser el diablo. Joya. Como dijo Truman, ah la… cómo fuman mota.