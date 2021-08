Lo bueno de los años

Tenemos 50 años de conocernos, me dijo mi bro, 54, lo corregí. ¿Tan viejos estamos?, me preguntó. Lo suficiente como para contarle a las nuevas generaciones que ya sobrevivimos a un terremoto, a una guerra o más, a la viruela, al sarampión, a la tos ferina, al coronavirus, aunque a este último mejor dejémoslo en suspenso…También sobrevivimos a La Antigua Guatemala…Purititos sobrevivientes del fin de milenio, llegados no se sabe cómo al nuevo siglo…Nos conocimos el año de Woodstock, puro paz y amor, rocanrol y esas cosas…Nosotros estábamos chiquitos, pero nos alucinó ese grito casi primigenio de Joe Cocker, pidiéndole una pequeña ayuda a los amigos…Pues sí, para eso estaban los cuates, para ayudarte a sobrevivir el tercer grado primaria…Aquellos tiempos en que los cumpleaños aún sabían a agua de canela, a barquillos con helados hechos en casa…Porque para eso me llamó mi bro, para desearme feliz cumpleaños y recordarme que teníamos medio siglo de conocernos… y qué bueno que te recuerden después de tanto tiempo, aunque no hayás hecho mayor cosa para merecerlo…Pero crecimos en aquella época en que la amistad era algo sagrado, pactos de sangre sellados en los recreos, en los parques… en las matinales de cine de los domingos, en donde por 10 centavos tenías derecho a una función doble, vaqueros, luchadores, chicas a go go, o aquellas en donde el futuro que nos esperaba era un montón de monos apoderándose del mundo…Bastante premonitoria la peliculita, me digo, 50 años después, cada vez que prendo la ‘tele’ para ver las noticias y comienzo a sentirme Charlton Heston en un planeta habitado por simios.

Charlton Heston también protagonizaba otra cinta futurista, medio apocalíptica, ahí se paseaba por una New York en ruinas, devastada por la catástrofe y el hambre. En una calle encuentra una abandonada sala cine, a la que ingresa en un arrebato de nostalgia por los días mejores. Cuando hace funcionar el proyector, aparece en la pantalla Joe Cocker en Woodstock, pegando aquel grito que en algún momento todos sentimos como propio. Cuando el destino nos alcance, se llamaba la película en español. A mis 63 años cumplidos, seguro que el destino ya nos alcanzó, al menos el mundo comienza a parecerse demasiado al filme de marras…

Cuando cursábamos el tercer año primaria, ese tipo de películas o no las entendíamos o nos provocaban un estado de ansiedad tremendo. Lo bueno del asunto es que el futuro nos tenía sin cuidado por aquel entonces. O casi. Me acuerdo de un amigo que vivía obsesionado con el paso del tiempo. Le dio por coleccionar calendarios y se pasaba horas enteras con los ojos clavados en los numeritos “¿Se dan cuenta de que en el año 2000 todos vamos a ser viejos?”, nos preguntó un día con verdadera aflicción. Con “todos” se refería a los cinco o seis pelones que retozábamos en el parque. Lo consolamos diciéndole que para eso faltaba un montón. Ahora ya no falta nada o faltará un poquito. Tampoco está mal. Lo bueno de los años es que, con el pelo, los miedos también se te van cayendo. Te quedás con lo esencial.