Urgente. Diseñar un Plan Nacional de des y reaprendizaje

A la mayoría de los guatemaltecos nos enseñaron a ver problemas en lugar de oportunidades. ¿Será por eso que todavía no nos hemos dado cuenta de que Guatemala está entre los 20 países más biodiversos del planeta?

Nos enseñaron a descalificar en lugar de celebrar. ¿Será por eso que nos cuesta identificar y poner en alto a los guatemaltecos innovadores y resilientes cuando en verdad el país está lleno de ellos y por supuesto también de ellas?

Nos enseñaron a obedecer o a mandar, no a pensar, y mucho menos con espíritu crítico, dentro de un sistema vertical, colonial y anticuado. ¿Será por eso que somos humildes con los abusivos y abusivos con los humildes?

Nos enseñaron a desconfiar del otro, “a tener cuidado”. ¿Será por eso que nos quedamos atrapados en nuestros propios pensamientos unidireccionales en lugar de nutrirnos de las diferencias?

Nos enseñaron que aquí el vaso se cae solo, no lo botamos y que el avión nos dejó, nosotros no lo perdemos. ¿Será que por eso nos cuesta entender que la responsabilidad de lo que sucede en nuestro entorno, tanto el gobierno que tenemos como la basura que generamos, es nuestra, es mía?

Nos enseñaron a tener pena, a no saber decir “no”. ¿Será por eso que decimos “fíjese que” antes de quedar mal en lo acordado o “dejame ver” cuando en el fondo queremos decir “no”?

Nos enseñaron a evitar no quedar mal en lugar de quedar bien. ¿Será que es por eso que nos resulta normal hacer y aceptar chapuces?

Nos enseñaron a pensar que somos un país pobre.

¿Será que es por eso que no sabemos que nuestro patrimonio natural y cultural está entre los más ricos del mundo?

Nos enseñaron a creer que lo de afuera es mejor que lo de aquí. ¿Será que es por eso que cuando hablamos, cada vez que podemos, metemos una palabra en inglés, ni siquiera francés, mucho menos cakchiquel?

Nos enseñaron, nos dijeron, nos mostraron y no todo ha sido negativo; no estoy aquí para sentirme “víctima”, como diría mi hija centenial, una de mis maestras. No, para nada, todo lo contrario.

Estoy aquí para darme cuenta. Para despertar mi propia consciencia y explorar de dónde vengo, quién soy y, muy importante, hacia dónde quiero ir.

Estoy aquí también para tomar lo mejor de mi cultura, de mis tradiciones y del legado de mis ancestros del cual, mientras más lo conozco, cada vez me siento más orgulloso.

Estoy aquí para cuestionarlo todo, para hacer preguntas, para escuchar y seguir aprendiendo de los mayores tanto como de los más jóvenes, todos los días, hasta el último.

Estoy aquí para elegir cómo quiero educar a mis hijas, sobre qué valores y con qué ética, independientemente de lo “normal”, de las aspiraciones y expectativas de los demás.

Estoy aquí para buscar acuerdos por encima de nuestros desacuerdos.

Estoy aquí para que el país tenga éxito, no me interesa tener la razón.

Estoy aquí para servir, para servirle a mi familia, a mi empresa, a mi comunidad, a mi ciudad, a mi país, a mi región.

Aquí estoy y aquí está mi tierra, como dice la canción.