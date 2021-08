Solicito aclaración con respecto a la información emitida por este periódico el 22 de agosto de 2021, en la cual hacen referencia a mi persona en el artículo de elPeladero titulado Mordelones generosos.

En virtud de ello y por el derecho que me asiste, solicitó la aclaración con respecto a la publicación anteriormente citada, en virtud de que a la presente fecha no tienen medios de prueba fehacientes que comprueben las declaraciones emitidas respecto a mi persona; al contrario, generan un caos argumentando un hecho que no les asiste, mal informando a la población, dejando en juego mi honorabilidad y moralidad, y acusándome de algo que no les consta. En virtud de ello, reitero nuevamente la aclaración de dicho artículo, basando mi solicitud en lo establecido en el decreto número nueve (9) de la Ley de Emisión del Pensamiento. Por tanto, solicito a la brevedad posible la ACLARACIÓN respectiva, y, asimismo, dejo constancia de que si nuevamente este honorable periódico emite un argumento en contra de mi persona se tendrá por agotada la vía conciliatoria.