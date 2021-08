Los bloqueos y la carabina de Ambrosio

Unos cuantos bochincheros que abusivamente quieren hacer creer a sus patrocinadores extranjeros que representan a la población guatemalteca mienten. Mienten cuando informan a las autoridades que realizarán una manifestación y lo que hacen es ilegal e inconstitucionalmente bloqueos carreteros; son bloqueos raquíticos con 15 o 40 vociferantes delincuentes. Mienten los bochincheros porque quieren hacer creer que ellos representan a la ciudadanía, y eso no es verdad. Mienten cuando dicen representar a los habitantes del suroccidente del país los miembros de los 48 Cantones de Totonicapán, que no representan a los habitantes de Guatemala, ni a su departamento, Totonicapán, sino a un solo municipio de cien mil habitantes.

Mienten también los que hablan de multitudinarias manifestaciones, ya que “enardecido” el pueblo de Guatemala exige la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general de la República, Consuelo Porras, por despedir a un subalterno de ella. Falsifican la verdad, insisten en decir lo contrario de lo que se sabe, de lo que todos vemos. No realizan manifestaciones en “toda la República”; lo que hacen son raquíticos bloqueos carreteros, a ciencia y paciencia de las autoridades, que exageran el respeto a los derechos humanos de los que violan descaradamente las leyes y la Constitución de la República, mientras cometen delitos flagrantes provocando tragedias, como cuando impiden el paso de ambulancias con enfermos graves que incluso han muerto al no poder llegar a un hospital.

Los bloqueos, no paro nacional, son una ridícula muestra de “fuerza” bloqueando carreteras con unos grupúsculos de activistas y algunos acarreados, unos bajo amenazas, y otros que no saben a qué van, pero que les pagan su comida y a veces “el día”. Al anunciar “un gran paro nacional” engañan a los extranjeros y a algunos guatemaltecos que de buena fe entran en pánico creyendo que efectivamente habrá un “gran paro”. Lo que hay es un “gran petate del muerto”.

Un “gran paro nacional” debiera de darse en toda la República y las indignadas voces de los guatemaltecos debieran resonar en los 340 municipios en toda la República. Para que fuera un “gran paro nacional” debiera cesar el comercio en todo el país, detener las actividades agrícolas, parar las fábricas, cerrar los restaurantes, detener todo el transporte pesado, el urbano y extraurbano, desde camionetas hasta taxis y demás, y los profesionales salir a las calles a manifestar. En pocas palabras, paralizar realmente al país dejando solamente los servicios básicos operando. Pero no vemos nada de eso; sin embargo, los profetas del fin del mundo vociferan espantando con el famoso “petate del muerto”, pero ya muy pocos caen en su trampa. Guatemala necesita estabilidad, reconciliación, desarrollo y paz social, no oportunismo político malicioso y mal intencionado de aquellos que en las urnas no pueden acceder al poder y pretenden hacerse de él mediante triquiñuelas que les enseñan sus patrocinadores.

Los bloqueos y los “paros” son igual que la carabina de Ambrosio, no sirven para nada; solo logran malestar y rechazo de quienes quieren trabajar. Guatemala necesita estabilidad política, trabajo y paz social, no bloqueos.