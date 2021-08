Libros contra la impunidad

Quienes tenemos una relación estrecha con los libros, sea por afición u oficio, lógicamente defendemos la libertad como requisito básico para la convivencia democrática y para la misma producción, circulación y reproducción de conocimientos. No puede haber bienestar allí donde la libertad se ve limitada o coartada, sea por razones ideológicas o materiales. Si la gente no puede leer, si no tiene oportunidades de acceder a ideas, saberes e imágenes, enfrenta obstáculos que impiden su crecimiento, lo cual repercute en las formas en que nos relacionamos.

La lectura nos permite viajar en el tiempo y el espacio, nos estimula para imaginar y recrear, nutre nuestro vocabulario, amplía nuestras formas de ver y entender el mundo. Sobre todo, nos da placer, no solo al leer algo bien escrito, sino al conectar esos textos con lo que vivimos en la cotidianidad. El enriquecimiento personal y espiritual encuentran en la lectura una fuente poderosa de posibilidades para su realización.

La semana que viene da inicio, en modo virtual, la Feria del Libro (Filgua), evento cultural que cada año ofrece ocasión para llevar a cabo encuentros, presentaciones, foros y otros, que contribuyen a fortalecernos como sociedad, porque en la medida que hacemos intercambios, nos acercamos; cuando nuestra mente se alimenta de propuestas y se pone a trabajar, produce obras o, cuando menos, destellos de luminosidad que contribuyen a fortalecer el dañado tejido social.

Este año, Filgua está dedicada a Ana María Rodas, una mujer de las grandes de este pobre país, grande por atrevida y valiente, por ingeniosa y seria, por ser una escritora sin pelos en la lengua que desde la prensa, la narrativa y la poesía ha dejado huellas profundas, encarnadas en libros que marcaron época, como su famoso Poemas de la izquierda erótica, que abrieron brecha en el misógino mundo de la literatura, y nos permitieron a las mujeres sentirnos representadas en lo dicho por ella. Su influencia política trascendió fronteras, al punto que hubo un grupo de luchadoras nicaragüenses que se autonombró PIE (partido de la izquierda erótica), figura que Gioconda Belli utiliza en su novela El país de las mujeres, relato que muchas deseamos se hiciera real.

La corrupción es caldo de cultivo para la institucionalización de la mezquindad y la violencia. Contrarrestar esa tremenda marea tóxica que exhibe su mediocridad sin escrúpulos, que asfixia con su frivolidad y tontera, requiere una voluntad tenaz y recursos de todo tipo. Y los libros son, en este caso, una herramienta fundamental para combatir esa avalancha destructiva.

Leer en Guatemala es un acto de resistencia que implica ir contra la corriente. Quinientas personas amantes de la lectura y los libros firmamos una carta exigiendo la renuncia de Giammattei y adhiriéndonos a quienes proponen un proceso de Asamblea Plurinacional, para establecer un pacto social justo, menos patriarcal y racista que la constitución que hoy rige al Estado. Leer es también un gesto de rebeldía que potencia la posibilidad de cambiar el mundo.