Las mañas dictatoriales ubiquistas: ayer y hoy (II parte)

La dictadura de Ubico Castañeda no estaba muerta. Eran sus días finales, cuando el pueblo, ya hastiado e irreverente, desafiaba a gritos al dictador. Todavía decía que eran comunistas y no llegaba el 25 de junio. Un día antes, los estudiantes, los maestros, los obreros y artesanos habían organizado una manifestación, acompañados con amplios sectores del pueblo citadino. Don Arcadio Ruiz Franco (1993) narró lo sucedido en los barrios de San Pedrito, La Palmita y colonias adyacentes la noche de la manifestación mencionada. Escribió: “Aprovechando la feria que se celebraba en la última semana de junio, el 24 de junio por la noche, la gente alegremente iba a la feria tradicional. De la música de la marimba y de los diversos juegos de diversión para chicos y grandes, los frescos y las viandas nacionales se pasó al terror y a atemorizar a los asistentes de la feria y al vecindario. Antes de la medianoche se oía el griterío de una muchedumbre que gritaba vivas a los estudiantes y a los obreros. Sin embargo, la muchedumbre (mara de hoy) que gritaba era compuesta por una columna de hombres desarrapados y armados con garrotes que atacaron con furia los negocios de la feria y aledaños destruyendo, robando y agrediendo todo lo que encontraban a su alcance. Gente de voz aguardentosa y enarbolando garrotes aullaba vivas al Partido Liberal Progresista… En menos de una hora, transformaron el campo de la feria en un lugar lleno de escombros, ruinas y promontorios de residuos de vidrios, porcelana y astillas. Una marimba, con mueca trágica, yacía partida por la mitad”. De tal acción resultaron muchas gentes golpeadas en el zafarrancho, con sus negocios y sus pocas pertenencias destruidos. Dos horas después llegó la policía. Empezó a capturar a los heridos, a los comerciantes agredidos, a los samaritanos que ayudaban a los heridos e incluso a los mirones y a los “shutes”. A las víctimas, ahora capturadas, se les imputaba ser los autores de la destrucción y el pillaje. La Penitenciaría Central los esperaba. Hoy, las huestes herederas de Ubico Castañeda, el Pacto de Corruptos, muchas familias de hoy, vinculadas orgánicamente con el fallecido dictador, ayer, continúan en el poder, después de la contrarrevolución de 1954 hasta estos aciagos años de la pandemia. Pretenden desactivar paros y manifestaciones —todavía son comunistas— en contra del adalid de los corruptos e impunes, Dr. Giammattei, y sus hordas de maleantes. Y se remiten no solo a las actuaciones de Ubico, sino también a una referencia más cercana, el expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, quien decía a los acarreados que les iba a conseguir unos leños para sacar a los disidentes a morongazos. Allan Rodríguez, impresentable presidente del actual Congreso de la República, estuvo con los líderes de los acarreados en el Mercado de La Terminal recientemente, para organizar a sus huestes que fueron a interrumpir con palos y garrotes a los manifestantes que bloqueaban la Calle Martí. Tu Muni no bloquea arterias ni avenidas públicas, pero abre pasos a desnivel para beneficiar emprendimientos privados como la VAS, contribuyendo a la privatización de las vías que debieran ser públicas. Y el proyecto del metrorriel duerme en alguna gaveta gubernamental y del municipio. Y mientras tanto, la pandemia avanza. Los muertos no son 11 mil como afirma el Gobierno, sino 30 mil por lo menos. No se rinden cuentas del dinero otorgado y mal gastado y las vacunas compradas brillan por su ausencia. Y la Contraloría General de Cuentas y el MP están pintados y se dicen vigilantes. Joviel Acevedo espera su tajada, sin ser investigado hasta hoy. Cualquier parecido entre el pasado ubiquista y los dirigentes del país en 2021 no son meras coincidencias.