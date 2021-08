La elección de docentes universitarios como magistrados de la CC

Trascendió en los últimos días un amparo donde la CC instruyó al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac informar cómo analizó y valoró la experiencia docente universitaria de los participantes a magistrados a la CC periodo 2021-2026. Esta orden no fue seguida por dicho órgano, lo cual implicaba la repetición del proceso de elección. Este hecho impone consideraciones vitales sobre la naturaleza de tal valoración, ante todo por sus problemáticas implicaciones.

El Artículo 152 de la Ley de Amparo guatemalteca ordena elegir preferentemente entre personas con cierto tipo de experiencia, entre esta la docencia universitaria. Dicha redacción genérica posibilita elegir entre profesores titulares y no titulares de la Usac e incluso otras universidades. Pese a esta consideración, existe cierta pretensión reiterada de elección exclusiva entre profesores titulares de la Usac, porque, a la fecha, los magistrados de la CC nombrados por la Usac han sido docentes universitarios con calidad de profesor titular.

Esta postura es errónea, ilegal e ilegítima por muchas razones. En primer lugar, quienes pretenden que tal elección se restrinja a profesores titulares olvidan que el Reglamento de la Carrera Universitaria del Personal Académico deja claro que los profesores universitarios son titulares o no-titulares. Asimismo, la Ley Orgánica de la Usac, así como el Reglamento del Personal Académico Fuera de Carrera, reconocen muchas clases de docencia no titular y les fija casi los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades atingentes a los titulares.

Esa pretensión contradice, además, normas y estándares globales incorporados por la Usac y directamente relacionados a instrumentos internacionales suscritos por Guatemala, que no solo reconfiguran progresivamente la Educación Superior, sino también reconocen como docente universitario a cualquiera que, sin distinción de puesto o institución, detenta la vieja prerrogativa de Libertad de Enseñar, que no solo es corazón de la autonomía universitaria, sino también componente básico del derecho a la dignidad humana de todos los profesores. A su vez, estas consideraciones están protegidas, entre otros acuerdos, por la prohibición general de medidas legislativas o administrativas generadoras de inequidad, las cuales son detalladas en la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior de 1887.

El análisis comparado que se ha realizado para defender tal pretensión es todavía la demanda de exclusividad de tal privilegio electoral para los titulares, dado que el profesorado universitario de los países examinados (Italia y España, por ejemplo) está integrado, al igual que Guatemala, por docentes titulares y no titulares.

Al final, el privilegio criticado en este trabajo se basa en la aplicación de normas inferiores y muy viejas (74 años) en beneficio de postulantes ya muy privilegiados, en perjuicio de los demás participantes y en contravención directa de normas internacionales preeminentes sobre cualquier derecho interno, de la Obligación de Interpretación extensiva de la Ley de Amparo e incluso de normas penales.

En contraposición, la idoneidad y la honorabilidad son criterios obligados, a diferencia de privilegios laborales. Por lo tanto, la CC debe fijar precedente instruyendo al CSU valorar rigurosamente el mérito de todos, sin pretender que tal evaluación solo es aplicable a los docentes titulares de la Usac.

¿Nuevas dinámicas y componendas? Claro que sí. Corresponde al CSU neutralizarlas en aras de criterios que gozan de mayor legitimidad.Simplemente, no pueden sacrificarse derechos tan grandes por intereses tan pequeños, ni puede la CC no garantizar la plena vigencia de estos derechos humanos por un favoritismo nulo que no es compatible con el derecho.