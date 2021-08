Señor Presidente Bukele:

Esperamos sus disculpas públicas por su ataque infundado: elPeriódico se limitó a publicar una nota periodística confeccionada por @Soy 502, que replicamos citando la fuente y utilizando la palabra “supuestamente” debido a que dicha nota no era de nuestra autoría.

Por cierto, los cortés no quita lo valiente y la educación no pelea con nadie: es innecesario que sea un cipote patán, ordinario y que utilice el lenguaje de sus amigos mareros y pandilleros.En todo caso, agradecemos que sea lector de elPeriódico, aunque sugerimos lea nuestro suplemento “El Acordeón” y quizá aumente su penoso acervo cultural.