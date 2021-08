Metros y minas: ¿negocio ilegal y oscuro?

Quienes oficialmente debieran defender los intereses del país citan a declarar y vuelven a citar a los diferentes directores de esa red de representantes de instituciones del Estado, entre los que con rapidez se secciona y diluye el millonario negocio con un conglomerado de empresas rusas. Se ha insistido que los funcionarios guatemaltecos expliquen profesional y responsablemente los pormenores de la negociación del “arrendamiento de un terreno” de 60 mil metros cuadrados entre la junta directiva de Empornac y la compañía Atlantic Bulk Cargo S. A. –SBC– localizados en el área de Santo Tomás de Castilla y lo que se recibe son respuestas generales y evasivas.

Los funcionarios de ministerios e instituciones oficiales llevan su chivo de explicaciones aprendidas para solapar hallazgos de corrupción en su área de trabajo. Teorías, generalidades y contradicciones, que no explican a fondo, cómo esa negociación ha llenado los requisitos en defensa de los legítimos intereses del Estado.

Los lectores que seguimos ese consenso de oscuridad, porque nos duele que vendan a pedazos Guatemala, realizamos que se trata de un entramado de confusiones coordinadas entre directrices oscuras para facilitarle a quien los dirige un pastelón de Pavlova que lleve dentro del turrón los dulces réditos de su comilona. El servilismo es el incentivo que caracteriza a la ineptitud.

Un funcionario del MEM dice que no se cuenta con la capacidad técnica para saber si en Guatemala existe uranio, “pero que si hay níquel es probable que haya uranio”. Y como no se cuenta con equipos de capacidad para averiguarlo, entonces mejor deduce que no hay uranio en Guatemala. No dan crédito al valioso estudio hecho por Taiwán en 1991 que afirma que: En Guatemala sí existe uranio, precisamente, en zonas de Chiquimula y El Estor.

El Ministerio de Ambiente es otra de las instituciones que burlando la ley ni menciona si ya efectuó los respectivos y acuciosos estudios de Impacto Ambiental, que tanto han incidido en otras negociaciones con compañías mineras. Ni pueden explicar si ya sometió al consenso de los pobladores los beneficios o daños a las comunidades por las que transitarán barcazas con toneladas de tierra, ni de los daños que se causarían con las amplias extensiones dañadas por los movimientos de tierra. Exigimos que expliquen los resultados de esos estudios.

Y como el más negro lunar de ese misterioso pastel sería ilegal, arbitrario y multicorrupto si la Junta Directiva de Empornac se basara en un documento que identifique la figura de un “arrendamiento de esas secciones de tierras” cuando en la realidad lo que estaría haciendo fuera una “concesión” de ese territorio. Lástima que nuestro Presidente no nos explique de qué se trata.