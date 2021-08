Sipacate, tercer municipio digital

En un municipio digital, todos los centros educativos públicos cuentan con un entorno digital, el cual cuenta con herramientas de primera, que les permitirá tener acceso a una educación del siglo XXI. Esto catapultará el aprendizaje de su comunidad y les ayudará a construir un mejor futuro. La educación es una apuesta a largo plazo, pero es la forma más certera que tenemos para generar oportunidades en nuestra sociedad. Como decía mi padre, la tecnología se convierte en un aspecto fundamental de esa educación a la cual aspiramos. Gracias a una alianza público-privada entre el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Sipacate, Ingenio Magdalena y Funsepa, el pasado lunes se inauguró Sipacate digital, tercer municipio digital de nuestro país. Con este logro se impactará la vida de 2 mil 45 niños, estudiantes de los 11 centros educativos de esta comunidad. Además, 79 docentes serán parte de un proceso de capacitación para que puedan crear experiencias educativas transformadoras en sus aulas.

Lograr inaugurar un municipio digital no es fácil, requiere una coordinación interinstitucional gigante. La iniciativa forma parte del convenio marco que Funsepa firmó con el Ministerio de Educación. Bajo este acuerdo de colaboración, Funsepa dona estos recursos al Ministerio de Educación, quienes, vale la pena resaltar, están trabajando activamente por llevar tecnología a toda nuestra nación. Quiero reconocer el trabajo que nuestro Ministerio de Educación ha ejecutado durante estos últimos años. Ha sido bajo el liderazgo de la ministra Claudia Ruiz de Estrada que se ha llevado a cabo una labor importante para equipar escuelas públicas con tecnología. Independientemente de cómo se logre la digitalización, es fundamental para nuestro desarrollo como país el que todos los alumnos tengan acceso a la tecnología educativa. Es parecido a los esfuerzos de alfabetización del siglo pasado. No podemos aceptar esa brecha que se genera entre quienes saben y no saben, o entre quienes tienen abierta la puerta hacia el conocimiento y aquellos que, lamentablemente, la tienen cerrada.

En el caso de Sipacate, fue fundamental el apoyo de la Municipalidad. Motivados por el incentivo de recibir las aulas digitales, el alcalde apoyó en el remozamiento de los 11 centros educativos, incluyendo las aulas para estos entornos digitales. Además, equipó estas aulas con el mobiliario adecuado para que el laboratorio pueda ser utilizado y aprovechado. Por otro lado, debo mencionar una pieza muy importante en esta transformación digital, me refiero a Ingenio Magdalena. Al igual que Funsepa, Ingenio Magdalena está convencido de que la tecnología abre la mente de los niños y jóvenes a todo un mundo de posibilidades. Por segundo año consecutivo, Ingenio Magdalena se une a nuestra misión y nos permite inaugurar un municipio digital. En 2020, ellos también jugaron un importante rol en la inauguración del segundo municipio digital en La Democracia, Escuintla. Ingenio Magdalena ha demostrado su compromiso por transformar la calidad de vida de la comunidad de estos dos municipios en Escuintla.

Ojalá que más empresas y entidades siguieran el ejemplo que da Ingenio Magdalena, y consideraran “apadrinar” un municipio. Podría ser el municipio en donde operan o donde habiten los colaboradores y sus familias. Sin dudas, este esfuerzo valdrá la pena. Su trascendencia va más allá de lo que podemos imaginar. Es más que un entorno virtual con computadoras. Es conocimiento, es desarrollo, es la oportunidad de construir una mejor vida.

Podemos seguirnos quejando o podemos hacer algo al respecto. Este proyecto es un claro testimonio de cómo es posible transformar la educación para un municipio completo. Pero solo se logra cuando pasamos de quejarnos a ocuparnos, cuando vamos de la polarización a la colaboración, y del protagonismo a velar por el bien de nuestra nación y sus generaciones venideras. Tengan por seguro que no habrá nada más satisfactorio que miles de familias sean prósperas en nuestra comunidad. Así que, ¿quién se anima a transformar el siguiente municipio de nuestro país? Nos quedan 337.

