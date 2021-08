¿Los escenarios críticos por venir?

La pugna por el poder que existe en el país ha creado y mantiene una sensación de incertidumbre, si no en la totalidad de guatemaltecos, sí entre quienes sobreviven día a día, esperanzados en mantener un empleo que les permita mantenerse en su zona de supervivencia. A este grupo de ciudadanos les siguen aquellos que han logrado colocarse temporalmente en una zona de acodamiento, que difícilmente superarán, y luego están los que desde su zona de confort esperan la oportunidad para asegurar una cuota de poder y afianzar su bienestar.

La perspectiva de la crisis aumenta por los efectos de la errática respuesta inicial a la pandemia y las disposiciones reactivas para su contención ante el último repunte, que ha servido a los opositores gubernamentales para generar desinformación y caos desde las redes sociales.

Las pugnas internas en el Organismo Legislativo y de este con el Ejecutivo se manifestaron con la negativa de los diputados en la aprobación del Decreto 6-2021, Estado de Calamidad, con el voto favorable de 103 congresistas, 54 contra y 3 ausencias, que probablemente será la correlación de fuerza hasta las próximas elecciones.

Hasta hoy no se conoce de algún pronunciamiento del Ejecutivo con relación a la decisión del Congreso de improbar el decreto que establecía el estado de calamidad, resolución que se puede convertir en una derrota para el Legislativo si los pronósticos de 6 mil 930 fallecidos más para el mes de octubre por COVID-19 se hacen realidad. Sobre todo, que los dignatarios de la nación tampoco inspiran ningún respeto para quienes están tras la salida por la puerta trasera del presidente.

Es difícil entender la razón por que los 103 diputados llegaron a la conclusión de que el estado de calamidad no ayuda a contener el incremento de contagios, que ya sobrepasan los 5 mil infectados diarios a la fecha, aunque entre bastidores se dice que no les llegaron al monto. Si no contaron con la asesoría especializada de infectólogos, tendrán problemas para justificar su decisión. De nada les servirá invocar su “irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo” (Artículo 161. CPRG).

Los escenarios críticos que se avecinan o se están urdiendo requieren de un enfoque multidisciplinario para remontarlos. Por ello convendría activar el Comité de Crisis, para reducir los efectos colaterales.