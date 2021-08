Los rábulas y un recuerdo de elecciones en el Colegio Médico y la Usac

El pasado 19 de agosto, en cumplimiento de la Ley Orgánica del IGSS y de los estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y de su reglamento, la Junta Directiva del citado Colegio ha convocado para elegir el próximo 23 de septiembre a sus directores titular y suplente ante la Junta Directiva del IGSS.

Se trata de una compleja elección a nivel nacional, y es que, como profesión liberal, quienes deben profesar el juramento hipocrático se encuentran desperdigados en todos los rincones del país, pero también se encuentran ligados a grandes organizaciones, como los hospitales y centros de salud pública, en donde generalmente comienza su aprendizaje como médicos residentes y especialistas luego.

Los o las electas deben contar con honorabilidad e independencia de criterio reconocidas, poseer condiciones de capacidad y experiencia y, un requisito muy importante plasmado en la Ley Orgánica del IGSS: “ser versados en materias económico-sociales”. Más de alguna representante ha tenido impugnaciones por no demostrar esto último.

Por la situación de la salud y la protección social, tal elección es clave y se celebra casi al mismo tiempo que la de los representantes a ser electos por el Consejo Superior Universitario. Hace seis años, ambas justas se celebraban en tiempos de la CICIG, y tal entidad andaba a la caza de los autores materiales e intelectuales del sonado caso IGSS-PISA, siendo que este escribiente al llegar a la Junta Directiva encontró a la mayoría de los directores en problemas graves con la justicia.

Recuerdo muy bien cuando junto a los representantes electos del Colegio Médico fuimos a tomar posesión de nuestros cargos, y un policía cuidador del edificio del IGSS, de un aspecto robusto, quien hoy me saluda y atiende muy cortésmente, me dijo: “Todos pueden entrar, salvo usted, quien por órdenes del Señor Presidente me indican que no ha sido ratificado en su cargo por la Junta”.

Ante tal atropello, el médico electo Allan Ruano protestó con fuerza en ese momento y en Junta Directiva, y este escribiente, con el apoyo del exrector doctor Carlos Alvarado, y de Francisco de Mata Vela, ex director jurídico de la Usac, emprendió una cruzada para que no se diera el atropello a la autonomía universitaria, siendo que un sindicato instrumentado por algunos en la macolla de la Junta Directiva utilizaba todos los subterfugios güizachescos y de rábulas, muy conocidos por estos lares. Durante todo este tiempo he observado cómo los legalismos y las trampas son el pan de cada día cuando no se quiere encarar con democracia las diferencias de criterio, y es que Guatemala es el imperio de los procesalismos y las formas.

Hoy, tales elecciones revierten suma importancia, pues los galenos son hoy tildados de héroes por la población chapina, consumada y abatida por el COVID-19.