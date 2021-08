Como guatemaltecos y ciudadanos somos responsables de la generación de cambios en un país que está muy cerca del abismo. Para esto, el país nos urge reconfigurar los matices históricos adheridos al concepto de “la verdad”. Matices heredados y normalizados que nos han arrinconado en visiones conformistas, radicales y de falsa sensación de heroísmo, pero que no sirven más que para ralentizar los esfuerzos emergentes por cambios reales, progresivos y de base en el país.

“La verdad” debe ser comprendida como la convivencia y acuerdo de ideas propuestas a través del diálogo. Un diálogo que invite a cuestionar la cultura, historia y narrativas reafirmadas día a día por los medios de comunicación particulares y masivos. Un diálogo que, además de cuestionar, priorice los acuerdos y las acciones operativas (concretas) con proyección de largo plazo.

Sin embargo, el diálogo no es más que una tercera parte de las acciones necesarias para alejarnos de tan anunciado abismo. Es urgente reconocer nuestro rol “en y frente” a la sociedad; romper la barrera de la arbitrariedad y de las interpretaciones a conveniencia que no han hecho más que aislarnos y arrinconarnos en narrativas ficticias que se sostienen con imaginarios del pasado.

Debemos estar dispuestos a cambiar. Pareciera que hemos contemplado el eterno ciclo del “pudo ser mejor/pudimos ser mejores”, por el simple hecho de no querer encarar los miedos individuales que nos limitan a pensar en lo que realmente somos.

Por eso, debemos estar alerta a no caer en trampas provocadas por “el grito”, que muchas veces se disfraza de protesta y que permite la recreación de catástrofes matizadas como victorias, pero que no rompen los límites polarizados del presente. Urge reconocerse dentro de la sociedad y aceptar que el presente es un producto inconcluso de la historia, que no solo nos permite el ejercicio de la voluntad y del poder, sino a pensar y proyectarnos a futuro.

Ahora bien, aún y en la crítica, es entendible la necesidad y la urgencia por la “alegría y la celebración” de victorias. En palabras descritas por Nietzsche, es justo que las especies más infelices y melancólicas sean las más joviales. Resultan también entendibles el terror existencial por aceptar concepciones plurales de “la verdad” y la arbitrariedad por mantener estáticos los ideales, culturas y visiones que, aún y en la desdicha, les han ganado popularidad. Resultan entendibles, pero no son contemplables. Contemplarlos sería aceptar la incoherencia de fachadas “alegres y joviales” que realmente son producto del rotundo miedo al cambio.

¡Ya basta de contemplar los miedos! ¡Ya basta de esperar “el momento correcto”!

Todos los días tenemos frente a nosotros la oportunidad de gestar nuevas verdades. Verdades que estrechen el camino para concretar los anhelados cambios reales, progresivos y de base en un país que, aún y en el declive, no le es tarde para cambiar. La construcción de un país con proyecciones e indicadores favorables, compuesto por individuos conscientes de su libertad, es posible.

Ejercitemos entonces nuestra voluntad como ciudadanos; seres creativos y dinámicos que se alejan de ideas egoístas sobre “lo que pudieron ser” y construyen bajo nuevas verdades en términos de “lo que realmente son”. Esto se logra con intencionalidad. Solo así podremos romper la barrera que nos ha limitado inconscientemente a escucharnos y a accionar como verdaderos ciudadanos.

Permitámonos, entonces, la posibilidad de construir nuestro futuro y el de una Nueva Guatemala de oportunidades para todos.