El desembarco ruso en Santo Tomás

La solicitud hecha al Gobierno de parte de una empresa suiza de capital ruso para el arrendamiento, a largo plazo, de un terreno situado atrás de lo que en Puerto Santo Tomás de Castilla llaman El Arenal y la propuesta de nuevas tarifas de operaciones ponen sobre la mesa no solo los aspectos concretos del negocio, sino también del Puerto, de su modernización y futuro, y de los servicios portuarios del país en nuestros dos mares.

El Puerto de San Tomás de Castilla es ineficiente porque no se construyó en aguas profundas. Por ello, no puede competir con Puerto Cortés, en Honduras, que tiene más profundidad. El calado limita el tamaño de los barcos que pueden venir al puerto. En Santo Tomás, junto al muelle, oficialmente la profundidad es de 9.5 metros, en tanto del canal de salida de 11 metros. Derivado de esto, los barcos que atracan en Santo Tomás llevan menos tonelaje que los que lo hacen por Puerto Cortés, por lo que aquí el costo de operación es mayor y también el flete para el usuario, porque los barcos que atracan en Santo Tomás son menos eficientes. A mayor tamaño, mayor eficiencia y menores costes.

La opción del dragado del puerto es pequeña porque tiene como límite los actuales pilotes que sostienen la estructura portuaria. Las aguas profundas se encuentran en Punta de Manabique. La construcción de un puerto en ese lugar se dificultaría por razones ecológicas y ambientalistas. En todo caso, debería abrirse un debate sobre qué hacer para como país poder contar con un puerto de mayor calado en el Caribe, que sea competitivo y que permita la llegada de barcos mayores, con el consiguiente beneficio de reducción de costos portuarios y de fletes para importadores y exportadores y, por consiguiente, de precio para el consumidor. Por cierto, los fletes marítimos que hoy pagan los importadores y exportadores en el Caribe son muy altos.

Santo Tomás debe modernizarse, no politizarse más. El puerto está sobrepoblado de trabajadores. Con acertadas y no corruptas concesiones podría reducirse el número de trabajadores, aumentar su eficiencia y bajar costos en beneficio del usuario. Un problema grande del puerto es el constante cambio de gerentes, lo que ocurre aun dentro de cada gestión gubernamental, lo cual se realiza por razones políticas y/o de intereses económicos de los gobernantes. En el Puerto de Róterdam, uno de los mayores del mundo, el gerente (un técnico solvente) deja el cargo cuando se jubila. No hay constantes rotaciones en la dirección del mismo. Así ocurre en el mundo civilizado. Las constantes rotaciones son propias de improvisación de país bananero.

El Puerto Santo Tomás se descongestionó cuando, por iniciativa de la vicepresidenta Roxana Baldetti, se concesionó un muelle flotante a una persona que es hoy prófuga de la justicia. Desconozco los términos de ese contrato, pero, por los personajes involucrados, conjeturo que no fue favorable al país ni libre de coimas.

En Guatemala, las tres empresas exportadoras de níquel han venido resolviendo de distintas formas sus necesidades portuarias. Una de ellas, que exporta como Atlantic Bulk Cargo, empresa suiza de capital ruso, es la que ha está dando de qué hablar ahora que ha pedido al Gobierno el arrendamiento de un terreno baldío y pantanoso, situado junto a lo que se llama El Arenal, así como nuevas tarifas portuarias. Con el muelle flotante, la empresa ya resolvió su problema de carga y descarga, pero aún persiste para ellos el problema del almacenaje. Desean resolverlo con el arrendamiento del terreno mencionado.

Los montos que se manejan entre el Gobierno y la posible empresa concesionaria en concepto de arrendamiento y operaciones son ridículos. Nos quieren ver la cara de tontos porque quizá las autoridades ya se han pasado de listas. Es urgente realizar un estudio técnico y honesto, que podría determinar cuáles serían los montos razonables que se deben cobrar. Es inaceptable dar un arrendamiento barato por una coima, como tampoco ir más allá de precios competitivos de mercado. Por otra parte, el contrato no podrá hacerse a largo plazo porque en el futuro el Puerto de San Tomás de Castilla necesitará de esa área para sus ensanches. Deberá también armonizarse con el Plan de Ordenamiento Portuario. El asunto no es fácil, sino complejo.

En este asunto (como en todos) debe verse el interés nacional, no el particular de los funcionarios. Como elPeriódico y las columnas de opinión de su presidente, Jose Rubén Zamora, pusieron el tema sobre la mesa, ahora deberá haber un debate serio, lo cual es un asunto difícil en esta Guatemala politizada, comandada con funcionarios avorazados. Debería escucharse la voz de los técnicos. Contrastar sus opiniones. Pero de ninguna manera realizar un contrato a trochemoche, porque lo que ha esperado por décadas puede esperar semanas y meses hasta que haya un análisis concienzudo y consensuado. Todo deberá realizarse pensando en las inmensas necesidades sociales del país, no en asuntos personales y de urgencia inexistente. Menos en valijas repletas de dólares y oscuras visitas nocturnas.

Aprovecho el tema para expresar públicamente mi extrañeza y asombro de que, como usuario del puerto del Pacífico, pago bastante más por cargos portuarios en la terminal TCQ (privada) que en la de Puerto Quetzal (estatal), lo cual no tiene explicación, además de que en TCQ (hoy APM Terminals) los trámites son más engorrosos. Especulo que el pago de coimas elevó los costos de TCQ.

En el Caribe, no quisiera recibir en el puerto un trato tarifario mayor que el que se le conceda a Atlantic Bulk. No podría acontecer que en mi país fuera un ciudadano con trato de segunda, en tanto una empresa foránea lo tuviera de primera. La justicia indica que todo debe ser parejo. Un estudio técnico y apolítico quizá nos pueda decir dónde está el justo medio. Un descuento mínimo por volumen y habilitación del lugar es aceptable. Mi llamado hoy es a que de estos limones hagamos una limonada. Que veamos y analicemos con seriedad no solo el caso de la empresa solicitante del espacio y de las tarifas portuarias, sino del futuro de nuestros puertos en nuestro mar bipolar. Pensar por un momento con mente futurista, para no solo reaccionar ante un fait accompli.

