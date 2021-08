De alfombras mágicas está tapizado el país

Con calificativos satíricos solemos adjetivar nuestras mayores tragedias. Uno de ellos es magia. ¿Qué es la magia? El arte de producir, valiéndose de ciertos actos, palabras o con la intervención de seres místicos, resultados contrarios a las leyes naturales. En otras palabras, magia es el arte de hacer que ciertas cosas sucedan en Guatemala, con la intervención de personajes sombríos e inimaginables que han deambulado por el país desde hace 200 años o más.

Vamos a ello.

Fue el agüita mágica —entre otras cosas— la que provocó la caída de la exvicepresidenta Roxanna Baldetti, del binomio patriota y el surgimiento de una efímera esperanza y movilización anticorrupción en 2015. Existe también un pasadizo mágico en Chimaltenango que nos recuerda todos los días, a modo de analogía, cómo fue el gobierno de Jimmy Morales y del siempre nefasto partido de fachada FCN. Ahora, desde ayer, será una alfombra mágica la que nos recuerde que el mandato de Alejandro Giammattei —quien ansiaba no pasar a la historia como un “hijo de p**a más”— fue, es y será siendo más de lo mismo: putrefacción y cinismo.

Envuelto en una alfombra mágica está un gobierno al que le sobraron escándalos y le faltaron soluciones, que tuvo oportunidades, pero priorizó relaciones, que solo supo mandar a través de estados de calamidad —algunos ilegales— porque cometió el mismo pecado que su antecesor: nunca contó con un equipo sólido para gobernar y llegó a la presidencia con un partido de cartón; la representación perfecta del cacicazgo y de la gobernanza efímera, aquella que pone caras y no capacidades en puestos de poder. Entre su escuadrón de amigos destaca un vicepresidente alias Poncio Pilatos, que le dio la espalda y se lavó las manos desde el primer día, un ministro de Desarrollo que se la pasa frecuentando burdeles, un exministro de Comunicaciones que prefirió probar fortuna en el maloliente Congreso —porque le prometieron que sería el futuro presidente del Legislativo—, una fiscal general que enterró la credibilidad que con tanto empeño había ganado el Ministerio Público, un presidente del Congreso que es, quizás, el Don Nadie que más daño le ha hecho al país y un vínculo tan fuerte que fue capaz de sacrificar el ápice de credibilidad que tenía el presidente con tal de proteger a toda costa a uno de los migueles más famosos y odiados del país.

Ahora bien, nada de esto es sorpresa. ¿Se podía esperar más del eterno candidato que arrastraba bajo sus pies una década de compromisos de campaña y deudas políticas peligrosas? Mis conocidos que votaron por él ahora agachan la cabeza. Aunque desesperados suelen excusarse y se preguntan, ¿realmente había otra opción?

Ayer el New York Times sacudió el avispero, y hoy la revelación que hace elPeriódico es impresionante, digna de una serie de televisión, increíble y catastrófica. Pero ¿no decíamos lo mismo con las mil y una aventuras del binomio patriota o con las atrocidades del gobierno de la UNE o con las barbaridades de tantos otros? Sí, y es porque Guatemala está tapizada de alfombras mágicas. De negocios sombríos. De corrupción y más corrupción. Cada día me asusta más, aunque me niego a creerlo, que la única salida de este agujero será una catástrofe social, económica, política y militar. Mientras tanto, el país da patadas de ahogado; alguien lo sostiene para que no caiga en el agujero al que ya cayó Haití. Quizás ese alguien sea la ciudadanía, los pocos servidores públicos honrados, los empresarios honestos, las manifestaciones perennes, los medios de comunicación y periodistas vigilantes y valientes, las organizaciones civiles militantes, los fiscales justos. O quizás el único lo suficientemente enloquecido como para apostar por el futuro de este país sea Dios… o quien en su ausencia ostente el cargo.

@jdgodoyes

