Se fragmenta el “Pacto”

Da la impresión de que algunas piezas clave del denominado Pacto de Corruptos empiezan a darse cuenta de que mantener las alianzas resulta contraproducente. En esta coalición hay de todo: la alcurnia comulga con el nuevo rico, el arribista, el político hambriento y voraz, los contratistas del Estado y, por supuesto, el narcotráfico. En un país como Guatemala, descifrar qué es primero, la gallina o el huevo, resulta convenientemente complicado. Por ello, hoy se pretende culpar al narco de todos nuestros males. El narcotráfico sin duda alguna se posiciona al frente de la cadena en cuanto a corrupción concierne. Sus tentáculos abarcan a todos los sectores del país, incluso, en muchos casos, llenan el vacío que deja el Estado inoperante. Los rumores acerca de que Guatemala se convertía en un narcoestado han quedado lejos, para darle paso a la lamentable realidad: los partidos políticos son el germen de los narcogobernantes que terminan al frente del país. Pero ¿cómo llegamos a esto?

El narco no creó el sistema en el que hoy se mueve cómodamente, sino que encontró en Guatemala un sistema económico-político-social acostumbrado a operar con base en la “lubricación” necesaria para el funcionamiento del sistema corrupto. Así se han forjado leyes en favor de sectores específicos; se han otorgado activos del Estado, a dedo, en detrimento del mismo y convirtiendo en billonarios a los ungidos; se reparten la obra pública y los contratos del Ejecutivo haciendo del Estado de Guatemala un botín. Sin excepción, el gobernante de turno llega con las manos atadas y a merced de sus financistas, manejando la agenda pública en función de sus patrones. Lo que sucede hoy en Guatemala es que la corrupción encontró un nuevo patrón: más agresivo, con nada que perder y con mayor poder adquisitivo que el de cualquier otro sector. Este nuevo “jefe” llegó para quedarse; el sistema le proporciona no solo los mecanismos para prosperar, sino las condiciones para hacerlo desde la impunidad.

No todo había sido malo en los más de 30 años de la era democrática del país. A pesar de haber quedado rezagadas varias reformas, entre ellas la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley del Servicio Civil, la Ley de Contrataciones del Estado…, los avances en temas de Justicia eran irrefutables y, poco a poco, nos aproximábamos a la independencia de poderes y al verdadero Estado de derecho.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —indiscutiblemente con grandes desaciertos, más de forma que de fondo— le puso el dedo en la llaga al sistema perverso. Quedó en evidencia la forma en la que se mueven los diversos integrantes de la sociedad guatemalteca, y que parte del financiamiento de las campañas políticas de los aspirantes a diversos cargos dentro del Estado es a cambio de intereses puntuales. En nuestro sistema económico-político-social cada interés tiene un precio; cada precio, un postor, y para cada postor, un operador. La CICIG se fue en contra de todos, sin depurar entre quienes apenas coqueteaban con el lado oscuro —aquellos que se vieron forzados a transar de manera ilícita en un sistema en el que solo así es viable operar—, corruptos a sueldo, aquellos en capacitación y criminales de carrera. Fue así como, con tal de no ser arrastrados por la justicia y quedar expuestos ante la sociedad, se fueron a la guerra en contra de la CICIG los jueces, los fiscales, los embajadores y hasta la comunidad internacional. Sin querer, terminaron en el mismo “bando” quienes jamás hubiesen compartido siquiera un cordial saludo. Pertenecer al Pacto de Corruptos por salvarse el pellejo es una cosa, pero ser identificados como tales por el Gobierno de Estados Unidos ya no les parece ni conviene a muchos. Se empiezan a romper filas; el Legislativo da señales de esto. Los que gritaban a los cuatro vientos “¡soberanía!”, hoy hablan de libertad, derechos, pesos y contrapesos, República. Empezamos a ver a los funcionarios municipales distanciarse del Ejecutivo, para no ser señalados de manipular a las masas en su favor. Los consensos en el nido de ratas cada vez son más difíciles de alcanzar. Algunos ya no son bienvenidos en el norte, incluso a más de alguno le hacen preguntas incómodas y a otros podrían negarles la entrada. La mayoría de quienes no han pasado el punto de no retorno empezarán a romper las alianzas que, a conveniencia, se gestaron en su momento. Quienes tienen mucho que perder, tanto en lo económico como en lo social, romperán la lealtad con el lado oscuro y dejarán de comulgar con políticos corruptos, criminales y narcotraficantes.