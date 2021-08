Las derrotas anunciadas

Expertos vaticinaron los sucesos de Afganistán, perdiendo míster Sam en 20 años miles de soldados y billones de dólares. Ahora, el interés se concentra en el mar meridional de la China, sustituyendo al fundamentalismo islámico como su enemigo. El avance tecnológico chino es impresionante, rebasando a EE. UU. en varios aspectos, al grado de amenazar su hegemonía militar y económica, desafiándolo con bases militares en islotes disputados con Filipinas, Vietnam, etcétera, amenazando invadir Taiwán y las disputas fronterizas con la India, preludio de la posible Tercera Guerra Mundial, perdiendo prioridad su patio trasero. Ojalá no lo descuiden, en virtud de que sus enemigos no se dormirán en los laureles, convirtiéndolo en un polvorín con características peligrosas, por la posición geográfica estratégica, la eficacia de la mafia, el aumento exponencial de la población y la migración dirigida incontenible, tratando de combatirla con retórica y quitar visas, que al Pacto de Corruptos, responsable de la debacle del Estado, le da risa, volviendo el país atractivo para el crimen organizado y el terrorismo, con la res amarrada y reglas claras a puro billete, sin importar el peligro que acecha. El pueblo asustado por el COVID-19 espera que no venga el 20 ni el 21, y si sucede, que le dé prioridad a los del Pacto y se vayan al infierno con o sin visa, rogando que el diablo los tenga en su gloria.

La derrota política en Afganistán se puede repetir en la región, al fracasar los intentos por detener la inmigración irregular, sin darle la importancia que tiene. Y, por más que afecta su seguridad nacional, no existe un programa integral realista de crecimiento económico y desarrollo social que se implemente en forma gradual y progresiva, dejando de lado su espíritu de caridad y avanzar como socios respetando la idiosincrasia de los pueblos, víctimas del abuso de regímenes dedicados al pillaje de los recursos escasos del Estado, con empresarios depredadores. El saqueo despiadado en décadas rebasa los US$60 mil millones en diferentes modalidades, con la diferencia de que ahora los delincuentes políticos son descarados. Su conducta rupestre, sin elementales normas de cortesía, llegó al colmo en el pasado reciente de faltarle el respeto el arlequín del Jimmy, su flamante canciller, la Mocosita, y otros, a diplomáticos de países amigos del G13 y al Secretario General de la ONU. Hoy Jirafales Degenhart anda tranquilo diciendo: soy de Zacapa…, viva Trump, que renuncie Yamanetti por güicoy y corrupto… Qué bonito país; solo falta que llueva café en el campo. Y entonces…El pueblo abandonado, sin recibir la mínima atención que merece, reclama acceso a la educación, salud y bienestar, sin vivir en el olvido mendigando derechos plasmados en la Constitución, que los políticos matreros irrespetan, barriendo y trapeando la nación impunemente con la ley. La rebelión popular tiene el aval de la historia y la razón, y nadie tiene el derecho de llamarse inteligente si no comparte su visión de la posibilidad de un cambio real, con el ejército incorporado sin reproches ni color político, superando el grave deterioro social del país, buscando con sensatez el bien común. Oportunidad de oro de recibir el 99.9 por ciento de apoyo popular, honor codiciado otorgado sin suspicacias una vez en la vida a los que acatan la orden del destino, cumpliendo la máxima universal: la voz del pueblo es la voz de Dios. La obligación de reconstruir y modernizar el Estado es irreversible, entregando un modelo democrático a las nuevas generaciones, que deben perfeccionar y reconocer que fue forjado con el sacrificio de patriotas, y no por perdularios vendidos al mejor postor o pastor. Sueño fantástico que solo un milagro hará realidad, en un pueblo cansado del sistema corrupto, consciente de que solo con el cambio real dejará de comer tres tiempos big hamburguesa de mono: pan con banano sin papas ni coca de la otra… Joya. En Izabal, los rusos extraen y exportan níquel y… los precios subieron, por ser componentes de baterías eléctricas. Investiguen si hay tierras raras…