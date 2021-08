Los tiempos empiezan a reducirse

El Congreso empieza a tomar distancias o mostró nuevamente su alto grado de disfuncionalidad. El Estado de Calamidad no fue aprobado y se tuvo que recurrir a la Corte de Constitucionalidad para el rescate al gobierno. La luz roja, no solamente la de los contagios, crece en su cobertura nacional. La pandemia va camino a salirse de control, las reiteradas sospechas de mal manejo de los recursos públicos en la crisis, las acciones deliberadas por debilitar la lucha contra la corrupción y, sobre todo, un presidente que no propicia acuerdos, sino que hace gala de su autoridad, crean un ambiente poco prometedor.

Empecemos con la pandemia. Hay dos temas no resueltos: uno de principios, demostrar que no ha existido corrupción en el manejo de la pandemia, específicamente en el contrato con los rusos porque esto sería intolerable e inadmisible; y un segundo, la poca capacidad de suministro de las vacunas recibidas en donación y la necesidad de un plan para evitar que, además de escasas, se pierdan por incapacidad gubernamental. En el tema de transparencia es fundamental el recambio de Fiscal General y dar verdadera autonomía al Ministerio Público. En el manejo de la pandemia se requiere de un esfuerzo nacional coordinado y prioritario, o el problema podrá salirse de control ya que el número de contagios sigue creciendo y la capacidad de atención del sistema hospitalario está al límite.

En un contexto de manifestaciones diversas, de bloqueos constantes, de ánimos exaltados, de baja credibilidad de las autoridades y de críticas reiteradas al gobierno, una apresurada aprobación de un contrato de la empresa portuaria con unos empresarios de origen ruso para la construcción de un muelle dedicado a la exportación de minerales puede ser un elemento que exacerbe aún más el clima político. El país no requiere de una aspirina, se necesita un plan de reformas continúas que tomarán varios años, pero que es fundamental iniciar cuanto antes. Un plan de reformas que con motivo del bicentenario se podría empezar a definir e implementar.

Durante años se ha postergado la cirugía al sistema democrático señalando los riesgos a toda modificación de la Constitución Política, pero en lugar de consolidarse el sistema, este es cada vez más frágil y responde menos a las necesidades del país. Tampoco ha existido entusiasmo a una revisión seria de las principales leyes ordinarias y las que entran en la agenda legislativa se quedan por años esperando ser conocidas. Ni siquiera el Congreso es capaz de cumplir con los plazos de elección de Cortes de acuerdo con el cronograma constitucional. Y siempre de lo que se discute es sobre aspirinas, no sobre la cirugía necesaria.

Es momento de demostrar un sentido de urgencia ante la pandemia, primero, y de convicción de impulsar un proceso de reformas, después. Sin un cambio de rumbo, no es posible imaginar que el futuro no depare mayores confrontaciones, y el espacio de tiempo se acorta cada vez más.